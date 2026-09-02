Tecnología redefine las estrategias en oficinas

La inteligencia artificial (IA) transforma estrategias de bienes raíces corporativos y evoluciona el workplace de México que junto con Brasil lideran en América Latina.

Es una inercia que determina la prioridad estratégica que regula y genera capacidades operativas en su adopción e impulsa la inversión en el negocio inmobiliario corporativo, de acuerdo con la encuesta Future of work 2026 que realiza cada 2 años la firma JLL.

El sondeo global con más de 2 mil 300 tomadores de decisiones de bienes raíces corporativos de 21 mercados al cierre del primer trimestre del año revela que a diferencia de las tendencias globales, en América Latina la regulación y las capacidades operativas adquieren mayor relevancia en la adopción de la IA, hecho que se refleja en la complejidad regulatoria y de cumplimiento en la percepción de 35 por ciento de los encuestados.Así, México y Brasil registran una participación en la adopción con 33 por ciento cada mercado representado, seguidos por Colombia y Argentina con 17 por ciento en cada caso.

“Las organizaciones están incorporando una visión cada vez más estratégica a sus decisiones inmobiliarias. 65 por ciento prioriza el posicionamiento estratégico de largo plazo y 64 por ciento las inversiones transformacionales, mientras que la automatización impulsada por IA (38 por ciento), los costos de energía y servicios públicos (35 por ciento) y los requerimientos de infraestructura tecnológica (34 por ciento) serán algunos de los principales factores que influirán en los costos inmobiliarios durante los próximos tres a cinco años”, revela.Ante este contexto, indica, 76 por ciento de las organizaciones invierte en la optimización avanzada de medios mediante IA, mientras que 65 por ciento prioriza edificios de calidad, con servicios e instalaciones que respondan a las nuevas necesidades de sus colaboradores, al tiempo que 62 por ciento busca fortalecer la experiencia del empleado.Carlos Perez-Gavilán senior associate director en Gensler México dice que “la tecnología puede hacer el trabajo más eficiente, pero el diseño determina cómo se vive esa transformación. Hoy necesitamos espacios más adaptables, diversos y humanos, capaces de responder a distintas formas de concentrarse, colaborar, aprender y conectar. El futuro del workplace no será simplemente más tecnológico; deberá estar mejor diseñado alrededor de las personas”.

Sin embargo, la encuesta de JLL revela que no existe una relación congruente entre prioridad y preparación sobre los escenarios del workplace ante la irrupción de la IA debido a que existen escenarios que muestran patrones de mucha preparación, pero de poca prioridad. En Latam en cambio, la regulación y las capacidades operativas son más relevantes en su adopción.

Lo anterior a pesar de que 96 por ciento de las organizaciones en México y Colombia evaluarán nuevas ubicaciones y talento en IA.

Concluye también como aspectos clave, anticipar su impacto en el trabajo, integrar la perspectiva regulatoria en la estrategia inmobiliaria y considerar el talento especializado en las decisiones de ubicación.

Workplace adopta para el mejor desempeño

El movimiento de organizaciones hacia nuevos espacios, apoyados en el flight to quality es considerado una tendencia que motivó la recuperación inicial en el mercado de oficinas, pero la adopción de la IA es un factor que agiliza la adopción de la tecnología en las organizaciones.

“La adopción de modelos automatizados y sistemas impulsados por IA para la extracción y procesamiento de datos inmobiliarios permite evaluar el desempeño de los corredores con mayor agilidad e incluso permite que, mediante análisis locacional se pueda encontrar una oficina céntrica para todos los ocupantes del espacio”, asegura Vianey Macías, head of market research de Spot2.

De acuerdo con el último reporte de la plataforma de inmuebles comerciales, la estructura de precios en Ciudad de México (CDMX) refleja una marcada preferencia por espacios acondicionados por encima del inventario en obra gris.“En un ecosistema dominado por sectores como Tecnología, IT y Farmacéutico, la urgencia por arrancar operaciones y coordinar centros de servicios regionales es crítica”, puntualiza.

Actualmente los espacios acondicionados registran valores de 24.22 dólares por m2 de renta mensual respecto a los 22.59 dólares en el inventario en obra gris.La lógica que nutre este efecto en el mercado es la forma que las organizaciones “valoran las soluciones llave en mano porque eliminan las demoras o interrupciones en la capacidad de una empresa para ejecutar sus procesos de negocio principales asociados a la obra civil, asegurando que la conectividad tecnológica y el entorno de trabajo estén habilitados desde el primer día para gestionar sus operaciones de alta especialización”, concluye Spot2.