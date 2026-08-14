Despojo en CDMX: Vinculan a proceso a Óscar ‘N’, integrante de red que invadió inmueble en la Cuauhtémoc

Óscar 'N' está relacionado con un caso de despojo en la Colonia Morelos.

Oscar ‘N’, señalado por el delito de despojo agravado en CDMX, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras su detención, las autoridades autorizaron que continuara su proceso en libertad; sin embargo, el imputado incumplió con las medidas cautelares, entre ellas, acercarse a un inmueble relacionado con la investigación por despojo en su contra.

El agente del Ministerio Público, tras confirmar el reporte de que incumplió con las medidas cautelares, obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Óscar ‘N’ fue detenido el 11 de agosto en Ixtapaluca, Estado de México.

¿De qué se le señala a Óscar ‘N’ por caso de despojo?

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, Óscar ‘N’ forma parte de una red criminal de 13 personas, que presuntamente entraron sin autorización a un inmueble en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades explicaron que ya existía una sentencia de extinción de dominio a favor del Estado.

El proceso en contra de Óscar ‘N’ forma parte de la estrategia de la Fiscalía de la CDMX contra el despojo, lo que fortalece las investigaciones ante las denuncias por casos en distintas alcaldías.

Detienen a ocho personas por despojo en Azcapotzalco

El pasado 11 de agosto la Fiscalía informó la vinculación a proceso de ocho personas relacionadas con una red de despojo que operaba en Azcapotzalco.

Los criminales presuntamente utilizaron la violencia moral para que una de las víctimas saliera de la vivienda que habitaba con su tía, y posteriormente retiraron sus pertenencias.

Esto ocurrió en la colonia San Pedro Xalpa, y tras la denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y detuvieron a los ocho presuntos delincuentes, que afirmaron que eran propietarios de la vivienda.

Una de las víctimas de despojo acreditó la posesión de la vivienda, además de las pertenencias que retiraron los detenidos, pruebas que valieron suficiente para que el Ministerio Público vinculara a proceso a las ocho personas por el delito de despojo agravado, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.