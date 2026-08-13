Fortalece gobierno capitalino drenaje en GAM para reducir inundaciones y proteger el patrimonio de las familias

Las obras aumentan la capacidad para desalojar millones de litros de agua durante lluvias intensas y reducir el riesgo de afectaciones en viviendas, comercios y vialidades.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisó y entregó obras de drenaje en San Juan de Aragón y La Pradera, alcaldía Gustavo A. Madero, donde se invierten 165 millones de pesos en ocho intervenciones, en beneficio de más de 50 mil habitantes, para reducir inundaciones y proteger las viviendas y el patrimonio de las familias.

Las acciones atienden una problemática histórica en esta zona, donde durante 2025 más de mil 300 viviendas resultaron afectadas por inundaciones. Ante esta situación, el gobierno capitalino destinó además más de 15 millones de pesos en apoyos económicos emergentes para las familias damnificadas.“Aquí se han invertido 165 millones de pesos para impedir que se siga inundando la zona de San Juan de Aragón”, señaló la mandataria capitalina.

Destacó que las obras ya muestran resultados: este año ha llovido 12 por ciento más que en 2025; sin embargo, las afectaciones disminuyeron 91 por ciento y el tiempo para solucionarlas se redujo 94 por ciento respecto al año anterior.

Entre las intervenciones se encuentran 218 metros de tubería de gran capacidad en La Pradera, capaces de evacuar más de 2.6 millones de litros de agua por hora, así como un nuevo colector de más de un kilómetro para conducir con mayor rapidez el agua de lluvia y disminuir encharcamientos e inundaciones.

En San Juan de Aragón se construye además un nuevo cárcamo de bombeo, con capacidad para desalojar 3.6 millones de litros por hora, y se rehabilitaron tres plantas de bombeo, con lo que el sistema podrá retirar más de 60 millones de litros adicionales cada hora durante lluvias intensas.

Como parte de las obras se rehabilitan también 338 metros de atarjea con tecnología sin zanja, que permite intervenir las tuberías desde su interior y reducir cierres viales, ruido, polvo y afectaciones para vecinos y comercios.

Además, se incorporó georradar para detectar posibles socavones y riesgos en la red primaria de drenaje antes de que se conviertan en emergencias, con capacidad para inspeccionar hasta 43 kilómetros de infraestructura en Gustavo A. Madero.

Brugada Molina recordó que el año pasado en esta zona se utilizaron por primera vez los 50 nuevos equipos hidroneumáticos, conocidos como Vactors, adquiridos por su administración para reforzar la capacidad de respuesta durante la temporada de lluvias.

Las intervenciones forman parte del Plan Integral de Drenaje de la Ciudad de México, que contempla 318 acciones y obras, con una inversión de 3 mil 360 millones de pesos. En dos años, los recursos destinados a la política de agua aumentaron 40 por ciento.

A esta estrategia se suma el programa de Acupuntura Hídrica, que este año alcanzará 200 puntos de infiltración, con una inversión superior a 170 millones de pesos, para prevenir inundaciones y favorecer la recarga del acuífero.

La jefa de Gobierno destacó que el objetivo es dejar atrás una lógica centrada en atender las inundaciones como emergencias y avanzar hacia soluciones estructurales y de largo plazo que protejan las viviendas y el patrimonio de las familias.

“Nuestra ciudad nació entre lagos y sigue viviendo con el agua como parte de su geografía y de su historia. No podemos impedir que llueva, pero sí podemos construir una ciudad cada vez mejor preparada para la lluvia”, concluyó.