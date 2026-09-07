Trump sugiere cambiar nombre de Nuevo México por ‘Nueva América’: ¿Puede hacerlo?

El presidente Donald Trump sugirió que Nuevo México debería renombrarse y denominarse “Nueva América”.

Trump publicó una fotografia del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre Estados Unidos y Canadá por el de “Lago América”.

La imagen, publicada en su red Truth Social y compartida por la Casa Blanca en X, muestra el contorno del estado con la palabra “México” tachada en rojo y reemplazada por “América”.

La fotografía retocada no añade ningún otro mensaje ni imagen.

Según recuerda la cadena CNN, Trump tiene la facultad de cambiar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, pero no tiene la capacidad constitucional para cambiar legalmente el nombre de los estados ya que ese proceso tendría que realizarse dentro de la propia entidad.

Donald Trump también utilizó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en enero de 2025, en su primer día de regreso al cargo.

Recientemente sugirió que el Estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y por donde pasa el 20 por ciento mundial del petróleo, debería renombrarse como Estrecho de Trump.

Trump es mediador en Ucrania, pero no logra detener la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado el papel de mediador en Ucrania al enviar el fin de semana a sus emisarios a ambas capitales en conflicto, pero no ha logrado ningún compromiso para detener la actual escalada militar.

Los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron intensas consultas con los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski. Éstas son las claves de las negociaciones:

Las reuniones del sábado en Moscú y el domingo en Kiev supusieron la reanudación de los contactos entre EU y los bandos enfrentados, que se interrumpieron en febrero pasado debido al comienzo de la operación militar contra Irán. Witkoff viajó por última vez a Rusia en enero pasado, tras lo que centró su labor en las negociaciones con Teherán y el gobierno israelí.

En estos más de seis meses, apenas ha habido novedades en el frente, pero se ha producido una peligrosa escalada en la retaguardia con los ataques ucranianos contra refinerías y almacenes de comercio electrónico rusos, y un incremento exponencial de los bombardeos rusos con misiles balísticos contra Kiev y los puertos ucranianos en el mar Negro, especialmente Odesa.

Por ese motivo, en julio y agosto se ha disparado el número de víctimas civiles; Ucrania tiene cada vez mayores problemas para repeler los ataques aéreos enemigos y Rusia experimenta una grave crisis de combustible.