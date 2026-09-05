Pausa en la guerra Rusia-Ucrania: Enviados de paz de Trump llegan a Moscú para negociar con Putin

Un residente pasa con una máscara de gas frente a un almacén destruido por drones rusos, en Brovary, a las afueras de Kiev.

Los líderes de Rusia y Ucrania acordaron el sábado pausar los ataques contra las capitales del otro mientras los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostienen conversaciones para intentar reactivar un estancado esfuerzo para poner fin a la invasión rusa.

“Putin ha ordenado que no se lleven a cabo ataques contra Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy”, anunció el portavoz presidencial Dmitry Peskov a la agencia noticiosa rusa Tass. Dijo que la decisión estaba vinculada a los preparativos para la visita prevista de Witkoff y Kushner a la capital ucraniana, que Kiev ha dicho que tendrá lugar el domingo.

Peskov también confirmó que Kushner y Witkoff se reunirían con Putin durante su visita a Moscú el sábado, pero dijo que “no se habla de nuevas ideas” para poner fin al conflicto.

La visita se produjo mientras ambas partes intensificaban sus respectivas campañas aéreas, 4 años y medio después de la invasión del Kremlin a su vecino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania estaba preparada para detener los ataques contra Moscú hasta el lunes. Indicó que habló el sábado por la tarde con la delegación estadounidense tras su llegada a Moscú.

“Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está lista para abstenerse de ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kiev”, expresó Zelensky. El viernes instó a Rusia a corresponder la pausa en los ataques aéreos.

Rusia y Ucrania escalan ataques mientras fracasan los esfuerzos de paz

El impulso de Washington para poner fin a los combates, que ya están en su quinto año, ha perdido impulso, con la atención de Estados Unidos centrada, durante los últimos seis meses, en su guerra con Irán. La última visita conocida a Moscú de Witkoff y Kushner —quien además es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— fue en enero, cuando se reunieron con Putin en el Kremlin. Nunca han estado en Kiev.

Los enviados fueron recibidos en el aeropuerto en Moscú por el enviado ruso, Kirill Dmitriev, reportó la agencia noticiosa estatal rusa Tass. Dmitriev compartió fotos en las que aparece con la delegación estadounidense mientras descendían del avión, junto al pie de foto “Bienvenidos a Moscú, pacificadores”.

Con los esfuerzos de paz estancados, Rusia intensificó sus ataques contra Kiev y otras ciudades con bombardeos implacables que recientemente se han producido incluso de día, aprovechando la escasez de sistemas de defensa antiaérea de Ucrania.

El viernes, un dron ruso alcanzó uno de los edificios gubernamentales más importantes de Kiev: la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, una de las agencias responsables de los ataques en el interior de Rusia.

Las operaciones de largo alcance de Ucrania han golpeado instalaciones militares rusas, refinerías de petróleo y centros de comercio electrónico, en un intento por socavar el esfuerzo bélico y la economía del Kremlin, así como para hacer que los ciudadanos de a pie sientan las consecuencias de la guerra.

Zelensky vincula los ataques rusos a la visita de los enviados

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado mientras las tropas tienen dificultades para avanzar a lo largo de la línea del frente, que se extiende por 1.250 kilómetros (775 millas). Rusia ha estado utilizando recientemente rápidos drones propulsados por motores a reacción, y el aullido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en un elemento de la vida cotidiana en Kiev.

En una publicación en redes sociales el sábado, Zelensky dijo que Moscú había llevado a cabo ataques nocturnos contra los aeropuertos internacionales de Kiev y Boryspil, y lo relacionó con la visita estadounidense prevista.

“Claramente, estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las discusiones y preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice una aeronave para viajar a Ucrania”, manifestó.

“Hemos tomado nota de esta acción rusa, y la próxima semana ajustaremos nuestras operaciones en consecuencia con respecto al espacio aéreo ruso, que se ha vuelto peligroso debido a nuestros drones y misiles en el cielo. Por supuesto, no hay ni habrá amenazas a la diplomacia de nuestra parte”.