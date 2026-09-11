Las mujeres son el centro de la transformación para el ‘Guerrero del futuro’: Esthela Damián

En el marco del fortalecimiento de la agenda social y de derechos humanos en la entidad, Esthela Damián hizo un llamado a consolidar una agenda integral por la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y la autonomía de las mujeres, asegurando que el desarrollo de Guerrero pasa necesariamente por garantizar entornos seguros, de justicia y de pleno desarrollo para niñas, jóvenes y adultas.

Damián Peralta señaló que la brecha de género y las violencias estructurales han afectado históricamente a las comunidades de la entidad, por lo que resulta indispensable profundizar la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, acceso universal a la salud, educación con equidad y programas de acompañamiento comunitario.

“El ‘Guerrero del Futuro’ no se puede concebir sin las mujeres en el centro de la transformación. Garantizar que cada niña y joven de nuestro estado crezca en un entorno libre de violencia, con acceso pleno a la educación y con garantías para su autonomía económica, es un deber ético y de justicia social. Las mujeres guerrerenses han sido históricamente el pilar de nuestras familias y comunidades; hoy deben ser las protagonistas de su propio desarrollo y del progreso de nuestra tierra.”

Asimismo, destacó la coincidencia absoluta con el modelo nacional que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha elevado la igualdad sustantiva a rango constitucional y ha creado la Secretaría de las Mujeres para blindar la protección integral y los derechos de la población femenina en todo el país.

En ese sentido, enfatizó la importancia de territorializar estos avances para combatir de raíz problemáticas prioritarias como la deserción escolar en adolescentes, los embarazos no planeados y las desigualdades de ingreso en el ámbito rural y urbano.

“El combate a las adicciones, la prevención del delito y la construcción de paz tienen una estrecha relación con el bienestar de las mujeres. Cuando fortalecemos las redes de apoyo comunitario, creamos más preparatorias públicas y abrimos proyectos productivos para las jóvenes de la Montaña, de las Costas y del Centro, estamos cerrándole la puerta a la violencia. Apoyar firmemente la visión de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum es asegurar que en Guerrero nunca más una mujer vuelva a estar sola ni desprotegida.”, finalizó.