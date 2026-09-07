Esthela Damián propone la creación de polos de desarrollo turístico en Guerrero

Esthela Damián llamó a erradicar las descargas residuales en las playas y el outsourcing en la industria turística.

Ante la invitación formal formulada por líderes, empresarios y actores clave del sector turístico de Acapulco, Esthela Damián Peralta encabezó el foro “Guerrero, Destino de Futuro: Turismo que Transforma y Genera Bienestar”.

El encuentro sirvió como plataforma para presentar un plan de rescate e impulso económico que coloca la seguridad e infraestructura como los pilares innegociables para el desarrollo regional.

Durante su intervención, Damián Peralta subrayó que el crecimiento económico del estado es inviable sin un blindaje efectivo en las vías de comunicación y en los centros turísticos. Para ello, propuso una reestructuración operativa basada en mejorar los salarios de las fuerzas policiales, desplegar inteligencia tecnológica mediante un sistema C5 en carreteras locales y mantener una articulación institucional estrecha entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, coincidió en impulsar un modelo de expansión geográfica para diversificar la oferta turística mediante la creación de polos de desarrollo.

Esta estrategia busca que el flujo de visitantes de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco impacte de manera directa a municipios con alto potencial como Coyuca y Atoyac.

“Para impulsar el Guerrero del Futuro tenemos que trabajar primero en puntos prioritarios como la seguridad y la infraestructura. Necesitamos policías bien pagados, el uso de inteligencia con videovigilancia C5 en carreteras estatales y un diálogo permanente entre la Federación, el Estado y los Municipios”, expuso.

Detalló que desarrollar polos de turismo significaría definir qué municipios están en torno a Acapulco, como Coyuca y Atoyac.

Al respecto, comentó que la zona cafetalera de Guerrero tiene el potencial de estar en los primeros lugares internacionales, por lo que el cultivo y envasado de café podría convertirse en una experiencia única para el turista.

El foro contó con la moderación de la Dra. Maricela López Trejo y la coordinación económica de Lloyd Walton. En la mesa de especialistas invitados destacaron:

Luis Castañeda Muñoz quien habló de Recreación y Naturaleza; María Fernanda Valdez Nava, Turismo de Romance; Dr. Agustín Flores, Turismo de Salud; Itzel Susana Castro Rivera, Turismo Comunitario; Moisés Rafael Orizaba Rivero, Turismo Deportivo; y Jondalar Castillo Ledezma, Sector náutico y de servicios.

El planteamiento de Damián Peralta abarcó también el aprovechamiento integral del patrimonio cultural, recordando que Guerrero cuenta con más de 3 mil sitios arqueológicos registrados, de los cuales solo el 10% ha sido rescatado.

Asimismo , hizo un llamado a poner fin al drenaje clandestino hacia las playas y garantizar derechos laborales plenos para los trabajadores de la industria gastronómica y hotelera.