Esthela Damián intensifica defensa de la soberanía nacional con visitas casa por casa en Acapulco

En el marco de defensa de la soberanía nacional, de sus actividades de cercanía ciudadana y trabajo de campo en Acapulco, Esthela Damián Peralta encabezó un recorrido casa por casa en la colonia Nueva Revolución.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal caminó por las diversas calles de la comunidad para saludar directamente a las y los habitantes, dialogando de primera mano sobre las necesidades más urgentes del sector.

Durante el trayecto, las y los vecinos expresaron sus inquietudes en materia de servicios públicos y bienestar social, reconociendo la importancia de que las autoridades y liderazgos mantengan un contacto directo sin intermediarios en las colonias populares.

En su mensaje hacia la comunidad, Damián Peralta destacó que la presencia en las calles es fundamental para consolidar la organización popular y asegurar que el desarrollo del puerto se construya a partir de las verdaderas causas del pueblo.

Con este recorrido, Damián Peralta reafirmó el compromiso de continuar recorriendo cada rincón de Guerrero, impulsando la participación ciudadana y respaldando el proyecto de nación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.