Esthela Damián fortalece trabajo de territorio en Zihuatanejo; transportistas le reiteran su apoyo

En una intensa jornada de trabajo caracterizada por el contacto con la ciudadanía y la cercanía con los sectores productivos, Esthela Damián Peralta reafirmó su compromiso con el desarrollo de las comunidades de Guerrero, consolidando una agenda basada en la atención a las colonias populares y el fortalecimiento de la economía local.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal tocó casa por casa en la Colonia Paraíso El Limón para escuchar de primera mano las necesidades del sector, compartiendo sus propuestas para consolidar el progreso y la tranquilidad de las familias guerrerenses.

Posteriormente, sostuvo una reunión de trabajo con líderes taxistas de la región. En el encuentro se abordaron proyectos para dignificar la labor de los operadores, mejorar la movilidad y articular esfuerzos que permitan impulsar la actividad turística y el bienestar de los trabajadores del volante.

Con estas actividades, Esthela Damián sostiene un ritmo constante de trabajo de campo, demostrando que la construcción del proyecto integral para la entidad se logra escuchando al pueblo y respaldando a los gremios que mueven a Guerrero diariamente.