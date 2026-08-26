Miles refrendan apoyo a Esthela Damián en Petatlán, Guerrero

El Guerrero del futuro se construye desde la fuerza de nuestras familias, aseguró Esthela Damián.

En una muestra contundente de organización y respaldo popular, más de 2 mil personas se dieron cita en la cancha techada de basquetbol de la Unidad Deportiva Petatlán para celebrar una masiva Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional. La presencia de cientos de familias, líderes vecinales y bases del movimiento reafirmó el firme apoyo a la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Durante el encuentro con la militancia y los vecinos de diversas colonias, la aspirante a la coordinación estatal emitió un contundente mensaje de unidad y compromiso con el pueblo de Guerrero.

“El Guerrero del futuro no se construye desde el escritorio, sino desde la fuerza de nuestras colonias y nuestras familias. Recorro mi tierra con la pasión, la experiencia y la convicción necesarias para consolidar la transformación, asegurando que el bienestar llegue a cada rincón de nuestro estado.”

Con esta masiva concentración, el proyecto encabezado por Esthela Damián demuestra el músculo político y el arraigo social necesarios para encabezar la continuidad de la Cuarta Transformación en Guerrero, consolidándose como la opción de unidad y de trabajo incansable en las calles.