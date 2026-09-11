Contra todo pronóstico, tipo de cambio se resiste a cruzar los 17 pesos por dólar

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este viernes 11 de septiembre.

El peso mexicano se aprecia marginalmente ante el dólar en la sesión de este viernes 11 de septiembre mientras el mercado analiza el dato de inflación de EU que aceleró más de lo previsto en agosto.

La guerra en Irán siguió permeando en los bolsillos de los estadounidenses, pues los precios al consumidor en general aumentaron 0.4 por ciento a tasa mensual debido al alza de los precios de la energía

Los especialistas dan por descontado que tras el informe de precios al consumidor en Estados Unidos, la Fed subirá la tasa de interés la próxima semana, una medida que podría depreciar al peso mexicano en las próximas semanas.

¿Cuánto gana el peso al dólar este viernes 11 de septiembre?

Las cifras de Bloomberg muestran que el tipo de cambio se ubica en los 16.96 pesos por dólar, 3 centavos menos respecto al cierre del jueves 10 de septiembre.

“El dólar se debilitó tras la publicación de la inflación al consumidor en Estados Unidos y es resultado de un ajuste de posiciones, pues de hecho se ha fortalecido la especulación de que la Reserva Federal podría subir su tasa de interés el próximo 16 de septiembre”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.38 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.41 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.94 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.43 por ciento.

Entre las monedas que más ganan al dólar este 11 de septiembre están el yen japonés con 0.68 por ciento; el florín húngaro con 0.61 por ciento; el won surcoreano con 0.60 por ciento; el peso colombiano con 0.58 por ciento, y el shekel israelí con 0.56 por ciento.

Con información de Bloomberg