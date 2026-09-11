Delfina Gómez rendirá su tercer informe sobre disminución de delitos como extorsión, robo y secuestro

A días de rendir su Tercer Informe de Gobierno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llega a la segunda mitad de su administración con una reducción de 35.9 por ciento en homicidios dolosos de enero a agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El resultado se atribuye a la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como a las labores de inteligencia, prevención y operación policial.

Durante este periodo también se registró una baja de 27 por ciento en los delitos de alto impacto, entre los que se encuentran la extorsión, el secuestro, el robo a casa habitación, el robo de vehículos, el robo en transporte público, entre otros.

La coordinación estratégica que el gobierno de Delfina Gómez ha mantenido con el gobierno federal ha permitido realizar más de un millón de operativos de seguridad, entre los que destacan las operaciones Enjambre, Restitución, Atarraya, Caudal y Liberación, entre otras.

En la Zona Oriente, el Mando Unificado ha logrado reducir los homicidios dolosos en 37 por ciento y el robo de vehículos en 53% en los 15 municipios que integran esta estrategia.

El esquema articula a instituciones de los tres órdenes de gobierno mediante operativos conjuntos y acciones focalizadas de acuerdo con la incidencia delictiva de cada municipio.

Estos resultados también se han reflejado en los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que reportó que el Estado de México tuvo en 2025 el menor número de homicidios de los últimos 15 años.

A esto se suma la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2026, que registró una disminución en la percepción de inseguridad entre marzo y junio en las ocho ciudades mexiquenses incluidas en la medición.

La gobernadora Delfina Gómez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos, en Toluca, donde presentará los resultados de los primeros tres años de su administración y las acciones que marcarán la segunda mitad de su gobierno.