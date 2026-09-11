Mujer finge su muerte para no pagar tanda de… ¡1 millón de pesos! Funeraria se deslinda

La funeraria se deslindó de la supuesta velación de la mujer que debía un millón de pesos en tanda.

Una mujer en Nuevo León fingió su muerte para no pagar una tanda de… ¡1 millón de pesos! Fue a través de la funeraria que se dio a conocer el falso fallecimiento de la deudora.

A través de redes sociales, las capillas de velación Funerarias La Fe se deslindaron e informaron que Vanelly Hernández no estaba siendo velada en sus instalaciones.

“Nos deslindamos de cualquier acto, hecho, gestión, acuerdo, compromiso o situación que pueda realizarse o atribuirse a dicha persona en nombre de nuestra empresa”, dice el comunicado.

Los participantes de una tanda acusaron a la organizadora de cometer un presunto fraude y hasta fingir su muerte para evadir los pagos, luego de que dejara de responder a quienes esperaban recibir dinero o artículos, en el municipio de Juárez.

¿Qué sabemos de Vanelly Zavala, mujer que fingió su muerte?

El caso salió a la luz cuando usuarios denunciaron en redes sociales que perdieron comunicación con Luisa Vanelly Hernández, a quien identificaron como administradora de varios grupos de WhatsApp donde organizaba tandas.

Durante la mañana del jueves comenzó a circular una esquela en la que supuestamente se informaba sobre el fallecimiento de la mujer y que sus restos serían velados en la Capilla Funeraria La Fe, en García.

Más tarde, Vanelly realizó publicaciones en redes sociales en las que negó haber fingido su fallecimiento y aseguró que la esquela habría sido elaborada por sus propias clientas.

Una de las afectadas relató que la mujer administraba grupos de WhatsApp en los que los participantes realizaban aportaciones durante varias semanas para, posteriormente, recibir dinero en efectivo o artículos para el hogar.

Así funcionaban las tandas que organizaba Vanelly Hernández

En su caso, explicó que depositaba 750 pesos durante 30 semanas y que, al llegar su turno, recibiría una sala esquinera, un comedor con seis sillas, un televisor de 55 pulgadas y una recámara. Sin embargo, afirmó que llegó la fecha acordada y no recibió los artículos.

De acuerdo con la afectada, serían más de 300 personas las que reclaman pagos o productos que no les habrían sido entregados. Además, señaló que al menos 10 personas interpusieron una denuncia virtual por el presunto fraude.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que existe al menos una denuncia contra la organizadora, relacionada con la presunta falta de entrega de 14 mil pesos a una mujer.

*Con información de Quadratín