Nuevo León espera calor extremo en la Zona Metropolitana este sábado 12 de septiembre

La ausencia de sistemas de baja presión o inestabilidad atmosférica local asegura un día sin precipitaciones para la región. (Foto: Cuartoscuro)

El sábado 12 de septiembre, la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, experimentará un día con temperaturas muy altas y cielo completamente despejado.

Este pronóstico, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica un clima sin probabilidad de lluvias, lo que mantendrá el ambiente seco y caluroso durante toda la jornada.

¿Qué temperaturas se esperan este sábado en la Zona Metropolitana de Monterrey?

En Monterrey, la temperatura mínima se ubicará en los 19.0°C, mientras que la máxima alcanzará los 35.3°C. El viento soplará a 10 km/h y el cielo estará despejado. Los ciudadanos de la capital neoleonesa deben prepararse para un día soleado y sin nubes.

Otras ciudades de la región también sentirán el calor. En San Pedro Garza García, las temperaturas estarán entre 18.0°C y 33.3°C. Para Guadalupe, se prevén 19.3°C de mínima y 37.3°C de máxima. Finalmente, Apodaca registrará la temperatura más alta, con una mínima de 20.7°C y una máxima de hasta 39.3°C, acompañada de vientos de 17 km/h.

¿Hay probabilidad de lluvias o vientos fuertes en Nuevo León?

Para este sábado, la Zona Metropolitana de Monterrey tendrá un cielo despejado, sin probabilidad de lluvias en ninguna de sus ciudades principales.

El viento se mantendrá en un rango de 10 a 17 km/h, lo que contribuirá a un ambiente seco. No se esperan ráfagas fuertes que puedan causar afectaciones.

(Hernández Comi Boris Isauro)

Mientras que otras regiones del país, como Sonora y Chihuahua, enfrentan lluvias intensas por el monzón mexicano y ondas tropicales, Nuevo León permanecerá bajo un clima estable.

La ausencia de sistemas de baja presión o inestabilidad atmosférica local asegura un día sin precipitaciones para la región.

¿Cómo será el clima en Nuevo León para el resto del fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 12 de septiembre: Máxima de 36°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 8 km/h.

Domingo 13 de septiembre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 12 km/h.

Lunes 14 de septiembre: Máxima de 35°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana en Nuevo León es de continuidad en las altas temperaturas. El domingo y lunes mantendrán cielos despejados y un ambiente muy caluroso, con máximas que superarán los 35°C. Se recomienda a la población seguir atenta a las actualizaciones del pronóstico.

¿Qué precauciones tomar ante el calor extremo de más de 35°C?

Ante las elevadas temperaturas, es crucial tomar medidas preventivas para proteger la salud. Se aconseja beber abundantes líquidos, incluso si no se siente sed, para evitar la deshidratación. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las horas de mayor intensidad solar.

También es importante usar ropa ligera y de colores claros que permitan la transpiración. Los niños pequeños y los adultos mayores son más vulnerables al calor, por lo que se debe prestar especial atención a su hidratación y bienestar. Considerar usar sombreros o gorras y lentes de sol al salir.

¿Afectará el clima las actividades en Nuevo León?

El clima caluroso y despejado favorece las actividades al aire libre durante las horas de menor intensidad solar.

Sin embargo, para deportes o trabajos que requieran esfuerzo físico, es recomendable realizarlos temprano por la mañana o al final de la tarde. El calor extremo puede afectar el rendimiento y la salud.

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