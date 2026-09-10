Calor intenso en la Península de Yucatán: Hasta 39°C en Mérida el viernes 11 de septiembre

La Península de Yucatán vivirá un viernes 11 de septiembre con un clima predominantemente caluroso y cielos despejados. Se esperan temperaturas máximas de hasta 39°C en Mérida, Yucatán, y condiciones cálidas en todo el Caribe Mexicano, según el pronóstico.

¿Qué temperaturas se esperan el viernes en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 20.3°C y la máxima llegará a 39.3°C. La ciudad de Mérida registrará una temperatura actual de 26.6°C, con máximas que podrían rozar los 40°C en sus alrededores.

Las ciudades de Quintana Roo presentarán un ambiente más moderado. Cancún y Chetumal tendrán temperaturas mínimas de 25.0°C y máximas de 32.0°C. Tulum y Playa del Carmen variarán entre 23.7°C y 34.0°C.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la Península de Yucatán?

Para este viernes, la probabilidad de lluvia es baja en la mayor parte de la región, con cielos principalmente despejados o poco nubosos. El viento soplará suavemente, con velocidades de 11 km/h en Mérida y 12 km/h en Cancún y Chetumal.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre una nueva onda tropical (núm. 38) que se acerca a la Península de Yucatán. Esto podría traer chubascos y lluvias fuertes en los próximos días, acompañadas de descargas eléctricas.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 11 de septiembre : Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h. Sábado 12 de septiembre : Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 11 km/h. Domingo 13 de septiembre: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia para el fin de semana es de calor persistente, con un ligero aumento en las temperaturas máximas para el sábado, alcanzando los 40°C en algunas zonas. El domingo, aunque seguirá cálido, se espera un cielo medio nublado.

¿Cómo protegerse del intenso calor en la Península?

Ante las elevadas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

También se sugiere usar ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros y protector solar. Si se planean actividades al aire libre, es mejor realizarlas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el sol es menos intenso.

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