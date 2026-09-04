Racha positiva para el peso mexicano en 2026: Analistas de Encuesta Citi

Las previsiones para el comportamiento del peso frente al dólar marcan una racha positiva, pues no solo se contempla una mayor apreciación al cierre de este 2026 de la que se esperaba para la moneda mexicana, sino que también las proyecciones de 2027 se mejoraron.

La más reciente Encuesta Citi de Expectativas mostró que los analistas participantes proyectan el tipo de cambio en 17.50 pesos por dólar para el cierre de este año, desde las 17.68 unidades que se consideraron previamente. Las expectativas van desde los 17.00 hasta los 18.75 pesos por dólar.

Las instituciones financieras más optimistas son Barclays, Oxford Economics, Citi, Morgan Stanley y Natixis; mientras que, por el contrario, GBM, Bx+, Banca Mifel y UBS contemplan que el resultado a fin de este año estará más orientado a superar los 18.0 pesos por dólar en promedio.

“Para finales de 2027, el consenso espera que el tipo de cambio se sitúe en 18.07, desde 18.24 de hace quince días, con expectativas que van de 17.40 a 19.10”, manifestó la encuesta. Para el próximo año, el pronóstico más optimista fue BNP Paribas y el más moderado fue de GBM.

Otro indicador que registró ajustes respecto a lo visto hace quince días fue la previsión del Producto Interno Bruto (PIB). Las expectativas para la economía mexicana aumentaron ligeramente para este año al pasar a 1.3 por ciento, desde 1.2 por ciento, con un rango que va de 0.6 a 1.5 por ciento.

Hacia 2027, los participantes de la encuesta esperan un crecimiento del PIB de 1.8 por ciento, igual que en la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 1.0 a 2.3 por ciento.

Analistas no cambian perspectiva de inflación para 2026

La proyección para la inflación general al cierre de 2026 es de 4.0 por ciento, sin cambios respecto a hace quince días; para el componente subyacente la previsión es del mismo nivel.

“Para el cierre de 2027, la expectativa de inflación general se mantuvo en 3.80 por ciento; para el componente subyacente, también se mantuvo en 3.80 por ciento. La expectativa mediana para la tasa de inflación anual promedio en 2028–32 es de 3.75 por ciento, dos puntos base por encima de la encuesta anterior”.

Finalmente, de los 37 participantes, 25 no estimaron un movimiento en la tasa del Banco de México (Banxico); mientras que 12 anticiparon un ajuste. Así, el pronóstico para la tasa de política monetaria a finales de 2026 se quedó en 6.50 por ciento, al igual que para el próximo año.