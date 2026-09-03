¿Qué pasa con Volkswagen? Aprueba recorte de 50 mil empleos mientras decide qué hacer con SEAT

El consejo de supervisión de Volkswagen AG respaldó una amplia revisión que exige 50 mil recortes de empleo adicionales, muchos menos modelos y una huella industrial más pequeña, dando al presidente ejecutivo Oliver Blume su mandato más claro hasta ahora para rehacer el mayor fabricante de automóviles de Europa.

El plan detallado el jueves duplica las reducciones de fuerza laboral acordadas en todas las marcas del Grupo Volkswagen desde finales de 2024, mientras que también allana el camino para que la compañía reduzca su línea de vehículos hasta en un 50 por ciento para 2035. Los 50 mil nuevos recortes representan alrededor del ocho por ciento de la fuerza laboral global de VW a finales del año pasado.

“Dado que la intensificación de la competencia global, la demanda cambiante y el cambio tecnológico en la industria automotriz, es esencial una alineación constante de la capacidad de la fuerza laboral con la realidad económica”, dijo la compañía en un comunicado. La junta aprobó el esfuerzo de reestructuración integral, conocido como el Plan Futuro, en una reunión en Wolfsburg, Alemania.

El comité de empresa de VW, que representa a los empleados de la compañía, buscó moderar el potencial de pérdida de empleos, diciendo que la cifra de 50 mil es una suposición de planificación derivada del objetivo de Volkswagen de lograr un margen del nuevo por ciento para 2030 en lugar de un objetivo fijo de recuento. Un portavoz del grupo laboral también dijo que los despidos obligatorios en Volkswagen siguen siendo descartados hasta finales de 2030 en virtud de los acuerdos existentes.

Área de control de calidad de la línea de producción de automóviles eléctricos compactos VW ID.3 en la fábrica de Volkswagen AG en Dresde, Alemania. (Bloomberg: Krisztian Bocsi). (Krisztian Bocsi/Bloomberg)

Esa distinción refleja el compromiso más amplio detrás de la votación unánime de la junta del jueves, alcanzada un día antes de lo esperado inicialmente después de semanas de retórica cada vez más amarga. Los representantes laborales habían aceptado que Volkswagen necesitaba más reducciones de costos. Pero se opusieron ferozmente a los cierres de plantas, a medidas para debilitar la codeterminación, el sistema de representación de los trabajadores de Alemania en las decisiones corporativas, y planean separar partes del negocio principal de VW.

Los ingresos de los depositarios de VW en Estados Unidos aumentaron alrededor del nuevo por ciento en Nueva York el jueves, la mayor cantidad desde marzo de 2023.

En el paquete final, Blume ganó el respaldo para los recortes de trabajo adicionales y las medidas de eficiencia de barrido. Los trabajadores aseguraron garantías de que ninguna fábrica sería abandonada de inmediato y que las decisiones polémicas del sitio se resolverían en los próximos meses.

El acuerdo le da al CEO un mayor respaldo para seguir adelante, ya que VW lucha con los altos costos, la débil demanda y la intensificación de la competencia, particularmente de los fabricantes de automóviles chinos.

El acuerdo no llega a cerrar de inmediato las fábricas. VW reconoció que actualmente tiene alrededor de 500 mil vehículos por valor de exceso de capacidad anual en Europa. La compañía dijo que sus fábricas en Emden, Hannover, Neckarsulm y Zwickau actualmente carecen de planes de producción futuros competitivos una vez que los modelos existentes se eliminen gradualmente entre 2031 y 2034. Ahora se explorarán usos alternativos para las plantas, dijo Volkswagen.

Eso dio a los miembros de la junta favorables al trabajo la sala para apoyar la revisión sin abandonar las líneas rojas centrales. La jefa de IG Metall, Christiane Benner, y la directora del comité de empresa, Daniela Cavallo, dijeron que el compromiso había “impedido una escalada peligrosa”, al tiempo que subrayó que no se había acordado el cierre de la planta y que los planes para separar los negocios de automóviles y componentes de VW estaban fuera de la mesa.

“El trabajo apenas está comenzando”, dijeron los jefes de trabajo sobre el plan de reestructuración. “Lo que seguiremos sin aceptar nunca es que la carga que se impone unilateralmente a los empleados”.

La familia Porsche-Piëch, que controla la mayoría de los derechos de voto de VW a través de Porsche SE, ha presionado por una acción más rápida a medida que los rendimientos y los flujos de dividendos se ven bajo presión. Blume ha argumentado que Volkswagen ya no puede permitirse el lujo de llevar la misma base de costos y huella industrial mientras financia inversiones en vehículos eléctricos, baterías y software.

Porsche SE “da la bienvenida a esta decisión y tiene la intención de continuar apoyando los esfuerzos de transformación del consejo de administración de su inversión principal, Volkswagen AG”, dijo un portavoz de Porsche SE en un comunicado.

La revisión apunta a un margen operativo del nueve por ciento para 2030 en las ventas anuales de alrededor de nueve millones de vehículos. VW también está planeando 135 mil millones de euros gastos de capital y gastos de investigación y desarrollo durante 2027 hasta 2031, dijo la compañía.