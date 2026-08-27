Nuevo reto del Metrobús de CDMX: Planea electrificar hasta el 60% de su flota con vehículos eléctricos

El proyecto del Metrobús incorpora la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la banca de desarrollo y organismos de cooperación internacional. (Cuartoscuro).

El Metrobús de la Ciudad de México planea que 60 por ciento de su flota esté integrada por autobuses eléctricos hacia 2033, lo que representaría, para ese momento, alrededor de 700 unidades, señaló María del Rosario Castro, directora general del sistema de transporte capitalino.

Actualmente, el sistema cuenta con alrededor de 168 autobuses eléctricos, equivalentes a 20 por ciento de su flota, una proporción que aumentará gradualmente conforme las unidades convencionales lleguen al final de su vida útil y sean reemplazadas por vehículos eléctricos. Entre las próximas intervenciones se encuentra la Línea 6, cuya flota será una de las siguientes en entrar en este proceso de sustitución.

Durante la conferencia “¿México está listo para electrificar su transporte público?”, Castro explicó que la transición se realizará de manera gradual y de acuerdo con las necesidades de cada una de las siete líneas que integran la red, por la que se movilizan alrededor de 1.6 millones de usuarios.

El avance, sin embargo, no dependerá únicamente de adquirir vehículos. “Uno de los principales desafíos será contar con suficiente infraestructura eléctrica, potencia y capacidad de recarga en los patios donde se resguardan las unidades”, reconoció Castro.

La electrificación requiere una coordinación estratégica con el sector energético para dimensionar correctamente las necesidades de potencia e infraestructura, además de garantizar que el proceso sea financieramente sostenible.

En ese sentido, Metrobús ya trabaja en el rediseño de patios para incorporar cargadores y analiza integrar generación mediante paneles solares que permita abastecer al menos una parte de la electricidad requerida por las unidades.

La estrategia también contempla cargadores más eficientes y sistemas de carga rápida, en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante el crecimiento simultáneo de la demanda eléctrica proveniente de distintos sistemas de transporte.

Plan México llevará electrificación a ciudades medianas

La transición hacia autobuses eléctricos también busca extenderse fuera de las principales zonas metropolitanas del país. Rodolfo Osorio, responsable de electromovilidad de la Secretaría de Economía, señaló que el Plan México contempla las denominadas Rutas del Bienestar para apoyar la sustitución de sistemas tradicionales de transporte por unidades eléctricas.

El funcionario destacó que existe una necesidad importante de renovación debido a que en diversas ciudades del país todavía circulan flotas con más de 20 o 25 años de antigüedad.

“Uno de los proyectos que servirá como modelo es el sistema de transporte público de Chetumal, Quintana Roo, donde se prevé contar con 66 unidades eléctricas Taruk, de las cuales cinco ya se encuentran en circulación”, indicó el funcionario.

El proyecto incorpora la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la banca de desarrollo y organismos de cooperación internacional. La intención es que el esquema pueda replicarse posteriormente en otras ciudades del país.

Economía señaló que existen avances e interés en otras entidades, entre ellas Zacatecas, Sinaloa y Tlaxcala, particularmente para modernizar sistemas de transporte de ciudades intermedias con unidades antiguas, contaminantes y con elevados costos de operación.

Autobús mexicano atrae interés de Los Ángeles

La estrategia de electromovilidad también pretende impulsar una cadena industrial nacional. Osorio destacó el desarrollo del Taruk, un autobús 100 por ciento eléctrico y mexicano que cuenta con alrededor de 73 por ciento de contenido nacional.

Este porcentaje, señaló, permite insertar al vehículo dentro de las reglas de contenido regional y abre oportunidades para comercializarlo en Estados Unidos.

Incluso, autoridades de la ciudad de Los Ángeles se acercaron al gobierno mexicano para solicitar información sobre estas unidades ante su interés por incorporar autobuses eléctricos rumbo a los Juegos Olímpicos.

“Los Ángeles se acercó a nosotros pidiéndonos información de nuestros autobuses porque les interesa tener autobuses eléctricos para los Juegos Olímpicos”, afirmó Osorio.