Así es Rafiqui, primera recicladora de paneles solares de México

Rafiqui es un proyecto de reciclaje y reuso de paneles solares en México.

El proyecto de economía circular, Rafiqui, enfocado en el reciclaje y reaprovechamiento de paneles solares al final de su vida útil, prevé recibir en enero del próximo año la máquina con la que iniciará su operación industrial, luego de varios meses en proceso de fabricación, señaló en entrevista Ximena Cantú, directora de Rafiqui.

Detalló que ya tienen arrendada la nave industrial donde operará la primera recicladora de paneles solares en el país, “estará ubicada en Ciudad Guzmán, Jalisco; y su instalación fue subsidiada al cumplir indicadores del proyecto, con apoyo de un organismo del gobierno estatal identificado como Coinvierte”, dijo.

Cantú explicó que Rafiqui opera como asociación civil y, a un año de haber arrancado el proyecto, suma 15 empresas que han apostado por la iniciativa a través de un esquema de membresías y aportaciones iniciales para fondear la infraestructura, donde el componente más costoso es la propia máquina.

Agregó que, aunque por ahora están cubiertos, mantienen la búsqueda de sumar más participantes, no solo del sector solar, sino también de academia y gobierno, así como de actores vinculados a la cadena, desde distribuidores y fabricantes hasta generadores de gran escala y de generación distribuida.

Se espera que en su etapa inicial, la recicladora procese hasta mil toneladas anuales de paneles solares que ya cumplieron su ciclo. La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estimó que para 2030, tan solo en México, habrá 30 mil toneladas de paneles solares retirados por pérdida temprana y 6 mil 500 toneladas que concluyen su ciclo de vida naturalmente.

El avance de Rafiqui ocurre en paralelo a la discusión legislativa sobre una nueva Ley General de Economía Circular.

Cantú consideró que “todo se está alineando para bien” con la aprobación de un dictamen de economía circular y con otro dictamen impulsado para incluir residuos eléctricos y electrónicos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

“Lo que empuja una jerarquía de acciones donde primero se prioriza el reuso de los equipos y después el reciclaje, además de incentivar la infraestructura necesaria”, subrayó.

La especialista consideró que más allá de la buena intención en papel, el aterrizaje de estas nuevas leyes dependerá de reglas claras, incentivos fiscales y sanciones para quienes no cumplan, así como de inversión en infraestructura de reuso y reciclaje.

Convierten paneles en arte

Por otra parte, Rafiqui en conjunto con la asociación Second Life of Solar, trabaja en un proyecto para que artistas intervengan paneles solares y los conviertan en piezas de arte.

Como parte de esa colaboración, Rafiqui decidió donar una de estas piezas a la Secretaría de Energía para exhibición, con la intención de visibilizar que los paneles solares también llegan a un fin de vida y que existen alternativas de reuso y valorización.

La obra que se entregará se titula Rutas Rojas, fue intervenida con plumones de acrílico durante una actividad en vivo y busca reflexionar sobre la migración y los impactos del cambio climático, la pieza fue realizada por el artista Zachary B. Kahn.