Ventas de automóviles superan el millón de unidades en agosto

La venta de autos ligeros nuevos en México rompió un nuevo récord, ya que entre enero y agosto de este año se comercializaron un millón 14 mil 832 unidades, con lo que superó por primera vez el millón de automóviles comercializados en un periodo acumulado de ocho meses.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), elaborada por el Inegi, la cifra también representa un crecimiento de 4.7 por ciento respecto a las 969 mil 385 unidades vendidas durante el mismo periodo del año pasado, equivalente a 45 mil 447 vehículos adicionales vendidos .

“En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por Inegi. El nivel de comercialización de autos de enero-agosto 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2017 (récord anterior), colocándose un 2.1 por ciento por arriba de las 993 mil 667 unidades comercializadas entonces”, explicó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En agosto, las ventas sumaron 129 mil 479 vehículos, un incremento de 2.3 por ciento frente a las 126 mil 545 unidades colocadas en el mismo mes de 2025; sin embargo, frente a julio se registró una reducción de 1 por ciento, equivalente a mil 356 automóviles.

El resultado mensual también fue superior a la estimación de la AMDA, que había previsto la comercialización de 127 mil 949 vehículos para agosto.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en agosto fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 127 mil 949 unidades.

La estimación tuvo una diferencia porcentual de 1.2 por ciento con respecto al dato observado de 129 mil 479 unidades”, añadió Rosales Zárate.

(El Financiero)

Autos chinos aceleran competencia en México

El presidente ejecutivo de la AMDA explicó además que el desempeño del mercado responde a una mayor competencia entre las marcas de mayor volumen, así como a un mayor avance en la participación de las marcas de origen chino.

El Inegi reveló que el comportamiento de las principales marcas se mantiene desigual. Nissan encabezó las ventas, con 22 mil 388 unidades, equivalente al 17.3 por ciento del total de vehículos comercializados en México en agosto

Le siguió General Motors , con 17 mil 28 autos, lo que representó el 13.2 por ciento de las ventas totales; Volkswagen con 11 mil 789 unidades; Toyota con 10 mil 870 y Mazda con 9 mil 258 vehículos comercializados.

En conjunto, estas cinco armadoras representaron el 55 por ciento del total de ventas de vehículos ligeros en agosto. Dentro del top 10 de marcas con más vehículos vendidos también se ubicaron KIA, Stellantis, Hyundai y Ford.

Respecto a las marcas chinas de autos , que desde enero enfrentan un arancel de 50 por ciento debido a que su país de origen no cuenta con un tratado comercial con México y cuyas importaciones disminuyeron 31.1 por ciento en el primer semestre, mantuvieron resultados positivos.

En el caso de Geely, se mantuvo como la firma de mayor crecimiento con 4 mil 282 vehículos vendidos, lo que representó un incremento anual de 200.6 por ciento; mientras Jetour Soueast avanzó 80 por ciento y MG Motor creció 13 por ciento, con 4 mil 6 unidades venidas en el mismo mes. En contraste, Great Wall Motor y Foton registraron retrocesos.

Para Guillermo Rosales, el avance registrado en las ventas de los primeros ocho meses del año ocurrió en medio de una inflación moderada, ya que, a la primera quincena de agosto, la inflación registró un incremento anual de 3.26 por ciento, mientras el componente correspondiente a la compra de automóviles disminuyó 0.12 por ciento.

El ejecutivo destacó que el sector de vehículos ligeros mantiene un comportamiento positivo en un escenario económico de crecimiento moderado y con perspectivas de expansión para los próximos años.

“En enero-agosto de 2026 se comercializaron un millón 14 mil 832 de vehículos ligeros, cifra 4.7 por ciento superior a las 969 mil 385 unidades de enero-agosto de 2025, lo que marca un incremento”, reiteró el presidente ejecutivo de AMDA.