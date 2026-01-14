La ‘apuesta’ de General Motors por México: Anuncia inversión de 1,000 mdd aún con amenaza de Trump

General Motors cimentó su segundo lugar entre las automotrices en México con casi 200 mil unidades vendidas.

General Motors anunció una inversión de mil millones de dólares en México para los próximos dos años para fortalecer sus operaciones locales de manufactura y apuntalar su estrategia enfocada al mercado interno, reveló Paco Garza, presidente de GM de México, este miércoles 14 de enero.

“Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del Gobierno de México para fortalecer el mercado interno, realizaremos una inversión de mil millones de dólares (...) Continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, afirmó.

General Motors cuenta con cuatro plantas en México donde produce vehículos ligeros, camionetas y motores:

¿Cuánto crecieron ventas de General Motors en México durante 2025?

General Motors de México vendió 198 mil 153 unidades en 2025, cifra que ubicó a la empresa como el segundo mayor participante del mercado automotriz mexicano, con una cuota de mercado de 23.2 por ciento.

El cierre de 2025 fue especialmente favorable para General Motors, toda vez que en diciembre sus ventas subieron 11.2 por ciento frente al mismo periodo de 2024, impulsadas principalmente por un crecimiento en la marca Chevrolet, y de 27.7 por ciento en su canal premium, que integra a las marcas Buick, GMC y Cadillac.

“Cerramos 2025 con sólidos resultados, reafirmando nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes innovación, calidad y valor en cada vehículo”, añadió el presidente de GM de México.

Paco Garza destacó que 2026 planteará retos relevantes para la industria, lo que llevó a la empresa a ajustar su estrategia para responder a las nuevas condiciones del mercado y a las prioridades de consumo de los clientes mexicanos.

El anuncio refuerza la apuesta de largo plazo de General Motors por México, en momentos en que el país busca consolidarse como un polo estratégico de producción automotriz y fortalecer las cadenas de valor locales ante un entorno global más complejo.

“General Motors de México continuará en 2026 impulsando la innovación, fortaleciendo su presencia en segmentos clave y avanzando hacia un futuro más sostenible”, añadió la empresa en un comunicado.

General Motors destacó que en 2025 consolidó su liderazgo en segmentos clave, particularmente en SUVs grandes; vans pequeñas; pickups compactas y SUVs de lujo, lo que contribuyó a sostener su volumen de ventas y rentabilidad en México.

¿Qué inversiones movió GM de México a EU por aranceles?

Los aranceles a autos no producidos en Estados Unidos han provocado que las automotrices modifiquen sus planes de inversiones para ‘contentar’ al presidente Donald Trump.

En junio de 2025, General Motors anunció la ampliación del número de autos fabricados en sus plantas en Michigan, Kansas y Tennessee. La decisión afectó a México que perdió la producción de los Chevrolet Silverado, GMC Sierra y SUV Chevrolet Equinox, modelos de gran éxito.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, remarcó que la decisión de General Motors de mover producción de México a EU no se iba a traducir en el cierre de plantas en nuestro país. “No hay previsión de cierres ni despidos. GM sigue en y con México”.

La legalidad de los aranceles de Trump está en análisis en la Corte Suprema de EU. Los magistrados no emitieron una resolución este miércoles 14 de enero, que ahora se espera para la siguiente semana.