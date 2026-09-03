Era de ‘a milki’: Rentaban por mil 500 dólares el rancho del hijastro del ‘Mencho’ en California

El rancho del hijastro de ‘El Mencho’ en Hemet, California, era rentado por mil 500 dólares al mes. Ahora EU busca decomisarlo. (Departamento de Estado de EU).

El rancho de Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Hemet, California, era rentado desde hace tres años a un criador de caballos por mil 500 dólares mensuales, de acuerdo con el testimonio de quien ocupaba la propiedad.

El inmueble se encuentra bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. A finales de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un procedimiento ante un tribunal federal del Distrito de Columbia para decomisar la propiedad, al señalar que está vinculada con Valencia González, identificado como el nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el New York Post, el inmueble de dos hectáreas fue adquirido en 2011 por 250 mil dólares y hoy vale casi 700 mil.

La propiedad se encuentra en Hemet, una comunidad ubicada unos 140 kilómetros al este de Los Ángeles, rodeada de ranchos, terrenos de cultivo y residencias. El inmueble tiene una superficie de 19 mil 468 metros cuadrados, equivalente a casi tres canchas de futbol.

De acuerdo con el diario, El País, el inquilino que rentaba la propiedad era un criador de caballos que recibió recientemente una llamada de José María González Valencia, tío materno de Valencia González y quien administra actualmente el inmueble, para informarle que debía abandonar el lugar.

“Te tienes que salir”, le dijo, sin ofrecerle mayores explicaciones, según el medio español. El hombre aseguró que no hizo más preguntas porque, según relató, “no conviene”.

La renta se pagaba mes a mes y siempre en efectivo. El criador de caballos ya trasladó parte de sus animales a una granja cercana y, explica el diario, teme que el Gobierno de Estados Unidos tome posesión del terreno antes de que pueda retirar todas sus pertenencias.

EU busca decomisar el rancho

Valencia González adquirió el rancho en 2011, cuando tenía 26 años, por 250 mil dólares. Para comprarlo utilizó principalmente un préstamo y registró la propiedad únicamente con el nombre de Juan Carlos González, utilizando el apellido de su madre, Rosalinda González Valencia.

Con el tiempo, el hijastro de “El Mencho” llegó a ocupar un lugar en la estructura de la organización criminal y estuvo al frente del Grupo Élite, un comando señalado como encargado de proteger al líder del cártel.

El Departamento de Justicia estadounidense le fincó cargos en 2020 por importación de drogas y uso de armas de fuego, y posteriormente las autoridades lo identificaron como uno de los principales objetivos de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Tras la muerte de “El Mencho” durante un operativo militar en Jalisco, en febrero pasado, Valencia González fue señalado como su sucesor al frente del CJNG. Actualmente existe una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El proceso está en manos de un juez en Washington D.C. y es encabezado por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Además, las sanciones impuestas a finales de julio por el Departamento del Tesoro contra Valencia González pusieron al rancho bajo mayor escrutinio. La designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contempla el congelamiento de los bienes y cuentas que el capo tenga en Estados Unidos y prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones o negocios con él.

Actualmente, en el terreno permanecen algunos animales y pertenencias del antiguo inquilino. Hay dos gallos, dos perros, un chivo y un borrego, además de una pequeña casa deteriorada, una galera de madera y una vieja camioneta cubierta de polvo.

En el cerco metálico que rodea el lugar hay avisos que advierten sobre los animales y señalan que existen cámaras de seguridad y grabadoras de audio.