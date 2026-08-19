‘¿Y la güerita, joven?’: Detienen a novia e hija del ‘Tío Lako’, líder el CJNG en Michoacán

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la detención de Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, quienes son la hija y la pareja sentimental de Heraclio ‘N’, conocido por su alias de ‘Tío Lako’, quien forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo de este miércoles 19 de agosto en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo de Michoacán, resultó en la detención de nueve personas señaladas como integrantes del CJNG.

Debido a este operativo, este miércoles se registraron balaceras, bloqueos y la quema de vehículos en Zamora, Morelia, Zacapu y Quiroga. Hubo al menos 24 bloqueos carreteros.

En dicho operativo participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Armada, según un comunicado.

‘Tío Lako’ es considerado como el jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco. Según la autoridad, es el presunto responsable de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional en un incidente ocurrido el pasado 22 de febrero, tras el operativo que resultó en el abatimiento de Rubén Oseguera, alias ‘El Mencho’.

Según el gobierno mexicano, a las personas detenidas se les aseguró lo siguiente:

2 inmuebles.

64 vehículos (1 con blindaje).

1 ametralladora Cal. 0.50”

4 ametralladoras minimi Cal. 5.56 mm.

9 armas largas.

1 arma corta.

2 aditamentos lanzagranadas.

Cartuchos y cargadores de diversos calibres.

Diversa droga.

8 artefactos explosivos improvisados.

7 motocicletas.

1 dron.

Equipo táctico diverso.

En el comunicado, se especificó que luego de la detención de las 9 personas se registraron diversos bloqueos carreteros en Michoacán, por lo cual se activó el Plan Antibloqueo en la entidad, para procurar el libre tránsito en vías de comunicación.

Los detenidos, pertenecientes al CJNG, fueron llevados en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y serán puestos a disposición de la FGR, que tiene su sede en la Ciudad de México.

¿Quién es el ‘Tío Lako’?

El nombre de Heraclio, alias ‘Tío Lako’, sonó como uno de los posibles sucesores del ‘Mencho’ luego de que fuera abatido en Tatalpa, Jalisco.

Según información disponible, Heraclio tiene sus operaciones en Tinaja de Vargas, Tanhuato, y es líder de una facción que es conocida como ‘Los Guerreros’, quienes operan en los límites de Michoacán y Jalisco.