‘Lo quieren pasar como suicidio’: Madre de Breeydi Anette pide que el caso se investigue como feminicidio

La madre de Breeydi Anette pide que el caso sea investigado como feminicidio y señaló a la expareja de la joven.

Luego de que Breeydi Anette fue encontrada sin vida en su casa, su familia pide que se investigue como feminicidio, las autoridades les argumentaron que la joven presuntamente se quitó la vida ella sola.

Obdulia Lorena Hernández García, mamá de Breeydi Anette Hernández Hernández, pidió que el caso sea investigado realmente y que el caso de feminicidio no se cierre como un supuesto suicidio como les dijeron de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

“Me la mataron, señorita, eso es más que obvio, más que seguro, las autoridades la quieren hacer pasar como suicidio, mi hija no lo haría, no porque tenía dos niños, me dejó huérfanos dos niños, uno de tres y uno de siete años”, indicó.

Explicó que el exnovio de Breeydi Anette la violentaba constantemente y aunque ella intentó terminar la relación y alejarse, él no dejaba de buscarla y de seguirla violentando tanto física como psicológicamente.

“Unos días atrás ella tenía hasta sus ojos morados de que me la golpeó, ella nunca quiso ir a las autoridades desgraciadamente, lo intentó alejar a su manera pero el joven se seguía metiendo a su domicilio (…) Creo que ante este hecho es más que obvio quien fue, porque el joven no da la cara, no se sabe nada de él, sus redes sociales desaparecieron”, señaló que la sospecha recae sobre el exnovio.

La mamá de Breeydi comentó que ella habló por última vez con su hija el pasado viernes, cuando le contó que estaba muy contenta en su trabajo. Después de eso dejó de tener comunicación con ella, aunque ahora sabe que habló con uno de sus amigos después.

Desde entonces no se sabía de ella, hasta que el domingo fue encontrada en su casa con un cable en el cuello ya sin vida.

“Dicen que ella se estranguló, encontraron un cable en su cuello. No voy a dar nombres pero me dijeron que la forma en que la encontraron, el cable, donde estaba, no era para que mi hija estuviera muerta, no fue suicidio”, afirmó.

Según indicó Obdulia Lorena, los vecinos de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios en Boca del Río, donde sucedieron los hechos, le dijeron que escucharon gritos y ruidos. Sin embargo, nadie acudió a auxiliarla.

Breeydi Anette Hernández Hernández tenía 24 años y dejó en orfandad a dos niños, de 3 y de 7 años que ahora deberán ser criados por su abuela.

En los primeros seis meses del año en Veracruz se registraron 30 feminicidios, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana. El mes más violento fue el mes de abril con 9 feminicidios. Los últimos meses aun no existe una estadística de cuántos casos se han presentado pero siguen sucediendo.

La cifra que reporta el Observatorio de la UV es exactamente la misma que el año pasado, cuando al mes de junio también se registraban 30 casos de feminicidio. El año 2025 cerró con 73 casos totales.

Piden que caso de Breeydi Anette sea investigado como feminicidio

La mamá de Breeydi Anette pidió a las autoridades que el caso sea investigado como feminicidio y que se descarte el suicidio tal y como le dijeron de primera instancia.

Dijo que es necesario que se realice toda la investigación para dar con la persona responsable y que realmente exista justicia para su hija.

“Yo quiero que la gobernadora escuche, que se ponga en mi lugar de madre, que me haga justicia, que investigue, que no descarten el último detalle, que vean cámaras, información a los vecinos, porque realmente esto no se vale y que la sociedad ayude a todas las personas cuando oigan un grito”, señaló.