Senado aprueba reforma para crear la Ley General de Feminicidio; recibe el apoyo de 27 congresos locales

El Senado de México aprobó la reforma que abre paso a una ley general sobre feminicidio, tras el aval de 27 congresos locales.

El Senado de México emitió una declaratoria de aprobación para la reforma constitucional en materia de feminicidio, luego de que la iniciativa fuera enviada por la Cámara baja este mismo martes para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El documento fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación; el Congreso de la Unión podrá expedir una ley general para atender este delito”, señaló el Pleno de la Cámara alta en un comunicado sobre este proyecto que reformará el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, dijo que el propósito de esta ley general será “fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio” en un país con un promedio de diez mujeres asesinadas cada día.

Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres en México, de los cuales solo 6 mil 781 fueron investigados como feminicidio, según cifras oficiales.

Este paso se da luego de que la Cámara de Diputados declaró constitucional una reforma que faculta al Congreso mexicano a expedir una ley general sobre feminicidio, tras recibir el aval de 27 congresos locales.

Entre los congresos locales que avalaron la reforma se encuentran:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Ciudad de México

En 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Mario Jasso)

La reforma deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ahora procederá a su publicación en el DOF.

Con esto se abre la puerta a la discusión de una ley que fije bases mínimas para definir el delito y sus sanciones, sin que cada uno de los 32 estado mantenga criterios aislados y distintos, pues las omisiones han provocado que menos del 25 por ciento del total de este tipo de delitos se investiguen bajo la figura de feminicidio.