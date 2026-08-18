Detienen a padres por feminicidio de bebé de 2 años en NL: La niña tenía una ‘contusión en el abdomen’

La madre y el padrastro de una niña de 2 años y 8 meses fueron detenidos en Nuevo León como parte de la investigación por el feminicidio de la menor, quien murió después de ingresar gravemente lesionada a un hospital de Monterrey. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ambos son señalados por su presunta participación en la agresión.

Los detenidos fueron identificados como Itzel Zulema ‘N’, de 23 años, y José Antonio ‘N’, de 26, quienes fueron ubicados cuando viajaban en una motocicleta por calles de la colonia 25 de Noviembre, en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con la Fiscalía, ambos eran buscados por su presunta relación con los hechos ocurridos en la colonia Primero de Mayo, en Monterrey.

La víctima, identificada como Cinthia Geraldine, fue trasladada el 15 de agosto al Hospital Metropolitano, en San Nicolás de los Garza, luego de sufrir diversas lesiones. Aunque recibió atención médica, murió poco después.

El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres.

¿De qué murió la bebé Cinthia Geraldine, en Nuevo León?

El dictamen de autopsia practicado por el Servicio Médico Forense estableció que la causa de muerte fue una contusión profunda de abdomen.

La Fiscalía señaló que las investigaciones apuntan a una agresión física por razones de género que presuntamente tuvo como propósito provocar lesiones “infamantes, degradantes y por consecuencia mortales”.

Como parte de las indagatorias, el 16 de agosto agentes de la Fiscalía y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en el domicilio donde presuntamente vivía la menor con su madre y padrastro, ubicado en la colonia Primero de Mayo. En el inmueble fueron asegurados diversos indicios que actualmente son sometidos a análisis pericial.

La pareja, sin embargo, fue detenida en flagrancia por un delito contra la salud, luego de que los agentes localizaran entre sus pertenencias diversas dosis de narcóticos, una báscula y teléfonos celulares.

¿Qué sabemos de Itzel ‘N’ y José Antonio ‘N’, acusados del feminicidio de su hija?

La Fiscalía precisó que, además de este delito, ambos son investigados por su presunta participación en el feminicidio de la niña.

Itzel Zulema ‘N’ y José Antonio ‘N’ quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras avanzan las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer el grado de participación que habría tenido cada uno en el feminicidio de la menor.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta por feminicidio y continúa con el análisis de los indicios obtenidos durante el cateo, así como de los estudios periciales y demás elementos de prueba, para reconstruir la agresión y determinar las responsabilidades penales correspondientes.