Hallan los restos de Zarahí Chávez, la mujer de 42 años que desapareció en Veracruz

La desaparición y el feminicido de Zarahí Chávez en Veracruz desató indignación en redes sociales. (Cuartoscuro).

Los restos de Zarahí Chávez fue localizados en bolsas negras en una carretera de Veracruz, luego de que la mujer permaneciera varios días desaparecida.

La mujer de 42 años originaria de Cuitláhuac, al centro de Veracruz, fue reportada como desaparecida desde el pasado 3 de agosto después de que salió de su vivienda con dirección hacia Puebla.

Lo último que su familia supo de ella es que fue vista en un puesto de antojitos donde se había detenido para abordar un taxi, pero desde entonces perdieron la comunicación.

Los seres queridos de Zarahí realizaron el reporte oficial por la desaparición y se comenzó una campaña de búsqueda para localizarla, sin que tuvieran éxito.

¿Qué se sabe del feminicidio de Zarahí Chávez?

El pasado 10 de agosto fueron localizaron en bolsas negras los restos humanos de en el kilómetro 36 de la carretera Córdoba-Veracruz.

Vista del "Citlaltépetl" o Pico de Orizaba desde la carretera Xalapa-Coatepec en Veracruz. (Cuartoscuro). (Alberto Roa)

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal para realizar el operativo y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para realizar las diligencias de ley para poder determinar la identidad de la víctima

Debido al estado en que se encontraban los restos se complicó la identificación. Fue hasta ahora, tras las pruebas de ADN que se le practicaron así como la identificación de un tatuaje con el nombre de “Benito” en el lado izquierdo del pecho, parte de la señas particulares reportadas en su ficha de búsqueda, que finalmente se determinó la identidad de Zarahí Chávez.

La Fiscalía General del Estado notificó a la familia para realizar los trámites correspondientes para entregarles los restos y continuar con las diligencias de ley.

Hasta el momento la dependencia no ha informado sobre este caso y si se cuenta con alguna línea de investigación para esclarecer este crimen .