Confirman feminicidio de Karla Valeria en Puebla; Detienen a su esposo por simular suicidio

Yeudiel 'N' es señalado como presunto autor del feminicidio de su esposa Karla Valeria en Puebla.

La muerte de Karla Valeria Jiménez Sánchez, en Puebla, fue un feminicidio y no un suicidio como inicialmente se manejó el caso, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ante esta situación, las autoridades de Puebla capturaron al esposo de la víctima, identificado como Yeudiel ‘N’, como presunto responsable del feminicidio, al haberle provocado la muerte por asfixia.

De acuerdo con Idamis Pastor, fiscal de Puebla, la joven Karla Valeria murió durante la madrugada del pasado 26 de julio, luego de haber tenido una discusión con Yeudiel, en el departamento en el que ambos habitaban, ubicado en Infonavit San Aparicio.

¿Por qué se cambió la investigación a feminicidio?

El cambio de delito en la investigación se debió a que la víctima tenía varias lesiones. La hipótesis de las autoridades refiere que Yeudiel presuntamente agredió físicamente a su esposa hasta provocarle la muerte, y después montó la escena para sostener el argumento de que ella se había suicidado.

Esta versión habría sido sostenida por el ahora investigado durante las semanas posteriores al fallecimiento. La Fiscalía señaló que las diligencias permitieron reunir elementos que contradicen la versión del supuesto suicidio y establecer una hipótesis de feminicidio.

Yeudiel ‘N’ fue aprehendido en el Centro Histórico de Puebla capital, luego de una orden de un juez, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, cuyos agentes realizaron diversas diligencias bajo perspectiva de género para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellas se encuentra el aseguramiento de dos inmuebles vinculados con la familia. Desde el inicio del caso, los familiares de Karla Valeria cuestionaron que su muerte fuera considerada un suicidio y solicitaron que se investigaran las circunstancias en las que perdió la vida.

Su madre, Carolina, acudió ante las autoridades para exigir avances y justicia para su hija. Mientras continúa el proceso legal contra Yeudiel ‘N’, el hijo de ambos permanece bajo protección del Sistema Estatal DIF.

La Fiscalía sostiene que cuenta con elementos para acreditar que Karla Valeria fue víctima de un feminicidio y que la escena habría sido manipulada para intentar encubrir el crimen.

Con información de Quadratin.