Esto no le gusta a Trump: China quiere ampliar ‘intercambios y cooperación’ con México

México ha aplicado más aranceles a productos de China, en un movimiento visto como una forma de 'complacer' a la administración de Donald Trump.

China manifestó su disposición a profundizar la cooperación con México y en una indirecta hacia EU, advirtió que la relación entre ambos países no debe estar condicionada por otras naciones.

Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), se reunió con el canciller Roberto Velasco, quien inauguró un consulado de México en la ciudad de Chongqing.

Beijing observa la relación con México desde una perspectiva estratégica vinculada con la cooperación entre los países del llamado Sur Global y ambas naciones tienen intereses comunes en asuntos internacionales, dijo el ministro Wang Yi este lunes 7 de septiembre.

El canciller añadió que China respalda la independencia, soberanía y seguridad de México, así como su oposición a la injerencia externa.

China plantea impulsar lazos con México en cumbre de la APEC

El canciller chino señaló que el Gobierno de Xi Jinping está dispuesto a trabajar con México para consolidar la confianza política, aprovechar los mecanismos de comunicación bilateral y profundizar los intercambios y la cooperación en distintos ámbitos.

El objetivo, indicó, es impulsar la asociación estratégica integral entre ambos países mediante mayores contactos de alto nivel y cooperación bilateral.

China también busca estrechar la coordinación con México en organismos y plataformas multilaterales. Wang Yi aseguró que ambos países mantienen posiciones similares sobre distintos asuntos internacionales y regionales, por lo que Beijing pretende fortalecer la cooperación estratégica para defender sus respectivos intereses.

El funcionario chino planteó además utilizar los encuentros de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) como una oportunidad para impulsar la integración económica regional y reactivar el proceso para crear un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico.

El tema elegido por China para los encuentros de APEC de este año es “Construir una comunidad de Asia y el Pacífico para la prosperidad común”.

El canciller Roberto Velasco también manifestó su intención de fortalecer los intercambios de alto nivel; impulsar los mecanismos bilaterales existentes, y “ampliar y profundizar” la cooperación entre ambos países.

México también respaldó la organización de la Reunión Informal de Líderes de APEC por parte de China y aumentar la coordinación con Beijing en defensa del sistema multilateral internacional.

Ambas delegaciones intercambiaron además opiniones sobre distintos conflictos internacionales y regionales, aunque el comunicado no detalló cuáles fueron los temas abordados.