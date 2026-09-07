Detienen a alcalde de Esperanza, Puebla, en operativo; acusan al morenista de robo de transporte de carga

El presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido este lunes 7 de septiembre durante un operativo federal realizado en el municipio, debido a investigaciones relacionadas con presuntos delitos del fuero estatal y federal.

El Centro Nacional de Detenciones reportó al alcalde morenista con estatus de “en traslado”, debido a que sería llevado a la Ciudad de México, donde continuará el proceso relacionado con las investigaciones de carácter federal en su contra.

Desde las primeras horas de este lunes se desplegó un operativo en el municipio de Esperanza. El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que las acciones comenzaron alrededor de las 3:00 horas, aunque evitó proporcionar mayores detalles debido a que el operativo continuaba en curso y era encabezado por autoridades federales.

Posteriormente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el despliegue y detalló que formó parte del Operativo Enjambre, mediante el cual fueron ejecutadas de manera simultánea 23 órdenes de cateo en Esperanza.

Detienen a nueve personas en operativo en Esperanza, Puebla

García Harfuch informó que, como resultado de las acciones, fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos se encuentran Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

“Fueron detenidas nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz”, informó el funcionario.

Durante los cateos también fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores y 11 vehículos.

De acuerdo con García Harfuch, entre los vehículos asegurados había cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta. También fueron decomisados ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

La detención del alcalde de Esperanza ocurre apenas unos días después de la captura de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, quien fue detenido por su probable responsabilidad en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

¿Qué otros alcaldes de Puebla han sido detenidos?

En los últimos dos años, al menos seis presidentes municipales y un expresidente municipal de Puebla han sido detenidos por distintas investigaciones.

Uruviel González Vieyra, alcalde de Chalchicomula de Sesma

El 7 de marzo de 2025 fue detenido Uruviel González Vieyra, entonces presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, también conocido como Ciudad Serdán.

El edil fue señalado inicialmente por portación o posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y asociación delictuosa. Posteriormente también enfrentó investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

Giovanni González Vieyra, alcalde de Tlachichuca

Ese mismo 7 de marzo de 2025 fue detenido Giovanni González Vieyra, presidente municipal de Tlachichuca.

La investigación inicial estuvo relacionada con el delito de encubrimiento por recepción de mercancía robada. Posteriormente enfrentó una nueva acusación por abuso de autoridad.

Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires

Entre el 29 y 30 de mayo de 2025 fue detenido Ramiro González Vieyra, entonces alcalde de San Nicolás Buenos Aires.

El edil fue acusado inicialmente por delitos contra la salud, relacionados con la posesión de drogas, y posteriormente también enfrentó una imputación por cohecho.

Filiberto ‘N’, expresidente municipal de Tehuitzingo

El 17 de julio de 2025 fue detenido Filiberto “N”, expresidente municipal de Tehuitzingo, por el presunto delito de abuso de autoridad.

La acusación se relacionó con presuntas órdenes para realizar detenciones arbitrarias y mantener retenidas a personas sin ponerlas a disposición de la autoridad competente.

Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan

El 3 de febrero de 2026 fue detenido Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal con licencia de Cuautempan.

Las acusaciones en su contra incluyen extorsión, secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Además, era investigado por posibles actos de peculado, enriquecimiento ilícito, robo a transporte y delitos relacionados con armas.

Juan Pérez Moral, alcalde de San Juan Tianguismanalco

El 17 de agosto de 2026 fue detenido Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco.

La detención ocurrió por una acusación de violación en agravio de una trabajadora del Ayuntamiento. Posteriormente, el edil fue vinculado a proceso.

Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco

El 4 de septiembre de 2026 fue detenido Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco.

La investigación en su contra contempla presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Con la detención de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, la lista de alcaldes y exalcaldes de Puebla detenidos en los últimos dos años vuelve a crecer, en medio de investigaciones que abarcan delitos como robo de transporte, secuestro, extorsión, abuso de autoridad, delitos contra la salud, corrupción y delincuencia organizada.