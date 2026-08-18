Detienen al alcalde de San Juan Tianguismanalco, Puebla; está acusado de violación

La fiscala general de Puebla, Idamis Pastor, confirmó la detención de Juan Pérez ‘El Mantecas’, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, por presunta violación de una trabajadora.

Se tuvo conocimiento de la detención del alcalde a partir del Registro Nacional de Detenciones (RND), en donde se informa que el aseguramiento ocurrió en los campos de cultivo de la comunidad de Buenavista, posterior a lo cual agentes ministeriales lo trasladaron a las instalaciones de la Casa Carmen Serdán, ubicada en el municipio de Atlixco en donde ya se encuentra a disposición del juez local.

La fiscala Idamis Pastor confirmó el hecho en rueda de prensa en donde indicó que dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en el municipio de Tianguismanalco contra Juan N. de 60 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en el delito de violación.

“Las investigaciones indican que el 10 de febrero de 2026 la víctima se encontraba laborando en las instalaciones oficiales del citado municipio cuando el hoy detenido la agredió física y sexualmente en contra de su voluntad”, dijo.

Agregó que tras la denuncia presentada y el desahogo de los actos de investigación, la autoridad municipal solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo la primera audiencia, donde el juez de control determinará la situación legal del acusado.

Esta detención se suma a la del secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Antonio Hernández, que tuvo lugar el viernes 14 de agosto.