Mueren 6 pasajeros de una combi en Tultitlán: Quedaron atrapados en inundación

La inundación en la avenida Recursos Hidráulicos, en Tultitlán, impidió que la combi pudiera avanzar. (Foto: Especial / Quadratin)

Seis personas murieron luego de quedar atrapadas en una combi de transporte público durante las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas la noche del domingo 6 de septiembre en Tultitlán, Estado de México.

El vehículo quedó varado en las inmediaciones de la estación Cueyamil del Tren Felipe Ángeles, donde el nivel del agua habría superado los 60 centímetros. De acuerdo con Quadratín, las víctimas fallecieron en medio de la anegación y una aparente acumulación de gas dentro de la unidad.

Los primeros reportes señalan que tres personas murieron dentro de la combi, mientras que otras tres consiguieron salir del vehículo, aunque se desplomaron metros adelante. N+ confirmó que se trataba de dos mujeres y cuatro hombres.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó diligencias en el lugar para establecer las circunstancias de los fallecimientos. Hasta el momento, la investigación continúa y la causa exacta de muerte no ha sido determinada de manera definitiva.

¿Qué pasó con la combi inundada en Tultitlán?

La unidad, identificada como perteneciente a la Ruta 30, quedó atrapada por la acumulación de agua en la zona de avenida Recursos Hidráulicos, cerca de la estación Cueyamil.

Según los reportes disponibles, la inundación impidió que el vehículo continuara su recorrido.

Tres ocupantes permanecieron dentro de la unidad y fallecieron ahí; otros tres lograron descender, pero posteriormente se desvanecieron sobre la vía pública. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Cuautitlán.

Presunta fuga de gas, bajo investigación

La principal hipótesis reportada hasta ahora apunta a una presunta intoxicación por gas dentro de la unidad. Sin embargo, este elemento todavía forma parte de las indagatorias.

Agentes ministeriales de investigación analizan también posibles negligencias del operador y el estado mecánico del vehículo, integrando entrevistas con testigos y dictámenes técnicos al expediente.

La FGJEM deberá establecer mediante peritajes qué ocurrió dentro de la combi, si efectivamente hubo una fuga y cuál fue su relación con los fallecimientos.

La tragedia ocurrió en medio de una noche de fuertes lluvias que provocó inundaciones y afectaciones viales en distintos puntos del norte del Valle de México.