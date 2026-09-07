¿Qué es ‘Alma de México’, el movimiento que Vicente Fox propone para vencer a Morena en 2027?

Vicente Fox, expresidente de México, aseguró que es necesario unirse contra Morena debido a la crisis política en el país.

Vicente Fox, expresidente de México, reveló que su reunión con ‘Alito’ Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue para proponerle la creación del movimiento ‘Alma de México’ cuyo objetivo principal es vencer a Morena en las elecciones de 2027.

“Pretendemos la creación de Alma de México, un gigantesco movimiento ciudadano de demócratas para tomar las riendas del país”, dijo el exmandatario en entrevista con Azucena Uresti.

Fox aseguró que el país vive una crisis política, de seguridad, económica, de salud y que no hay crecimiento, contrario a lo que dicen la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena.

“Tiene que ver con las instituciones que han sido destruidas; han destruido el INE y se lo han apropiado, han destruido los contrapesos en la Cámara de Diputados, han destruido el Poder Judicial, son todo poder ahora”, agregó.

Vicente Fox explica por qué se reunió con el PRI

Vicente Fox aseguró que, por dicha situación, es necesario hacer algo por el país y será un movimiento encabezado por la oposición. Por eso, hubo reuniones con Somos México, desde el Partido Acción Nacional (PAN) y ahora con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“En el PRI hay ‘Alitos’, no escoges al mejor, sino cómo puedes hacer una estrategia ganadora”, dijo el expresidente al ser cuestionado sobre su reunión con Alejandro Moreno.

Tras dicho encuentro entre el panista y el líder del PRI, hubo cuestionamientos debido a que durante su campaña en el año 2000, Fox se lanzó contra el partido tricolor en múltiples ocasiones.

“Este movimiento ciudadano integra a los partidos de oposición: PRI, PAN y Somos México, pero lo más importante es llamar a los ciudadanos a tomar el control y las riendas”, explicó.

Además, Fox justificó que ya no es el mismo PRI del pasado al que derrotó en el 2000 y ahora es necesario sumar fuerzas con los nuevos perfiles.

Fox llama a derrotar a Morena en 2027

El expresidente Fox detalló que la oposición servirá para movilizar y concientizar a los ciudadanos en quitarle a Morena la mayoría absoluta en el Congreso y que ya no se aprueben reformas sin tomar en cuenta al resto de los partidos.

“El poder total está en manos de Claudia y de Morena y eso está causando severos deterioros, entonces hay que hacer algo, tal como ocurrió en el año 2000”, agregó.

El exmandatario dijo que el objetivo principal de la organización Alma de México será que Morena ya no tenga mayoría en el Congreso para que dialogue con la oposición y no se aprueben todas las reformas.

“Morena es el diablo mismo y por eso hay que tejer una estrategia sólida basada en la ciudadanía y miles, millones, ciudadanos que estamos unidos en Alma de México y trabajamos todos los días en encontrar el camino para quitarles el control del Congreso”, puntualizó Vicente Fox.