Fox ‘mete las manos al fuego’ por el exgobernador de BC y denuncia tortura psicológica en el Altiplano

El expresidente Vicente Fox (2000-2006) aseguró este martes que mete “las manos al fuego” por el exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

En un encuentro con medios, en el que estuvieron presentes Verónica Ruffo, hija del detenido, y líderes del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Fox denunció la “tortura psicológica” que, a su juicio, ha sufrido el exmandatario en el Centro Federal de Readaptación Social Altiplano, en el Estado de México, desde su captura el 17 de julio de 2026.

“No tiene madre que le hayan hecho eso a este personaje, y por eso estamos aquí. Yo estoy personalmente porque lo quiero mucho, porque meto la mano al fuego por Ernesto”, dijo el exmandatario, quien gobernó el país bajo la bandera del PAN.

En declaraciones a la prensa, Fox afirmó que portaba con “orgullo” el número con el que tienen preso al exfuncionario, considerado el primer gobernador de la oposición en la historia moderna de México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989, con el PAN.

Fox exigió a las autoridades que le den un buen trato al exgobernador, a quien dijo lo tienen recluido en “ese penal” (Altiplano) que “da miedo a cualquiera” por “el maltrato que normalmente se da a las personas”.

El expresidente de México, Vicente Fox, junto a Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto 'N'. (Madla Hartz/EFE)

“Creo, siento y sé que, de alguna manera, lo han torturado psicológicamente con el peor trato que merece un ser humano”, recalcó en este encuentro en el que también se anunció la ampliación de la defensa legal del exfuncionario.

Ernesto ‘N’ y la red de huachicol fiscal: ¿de qué lo acusa la FGR?

A más de un mes de la detención de Ernesto ‘N’, los opositores PAN y el partido Somos México se han posicionado en contra de su arresto por presuntamente liderar una de las redes más grandes de robo de combustible, conocido como huachicol fiscal.

La FGR capturó a el exgobernador panista en Ensenada, Baja California, junto a agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la Fiscalía, el arresto fue “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.

Dicha investigación está relacionada con la empresa Ingemar S.A. de C.V fundada por el exmandatario estatal.