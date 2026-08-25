Morena analiza expulsar de sus filas a Rubén Rocha Moya: ‘Se está investigando de cualquier delito’

Citlalli Hernández sostuvo que cualquier militante de Morena puede ser sujeto a un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aseguró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido podría expulsar o imponer alguna sanción en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia indefinida de Sinaloa, por su breve regreso bajo una decisión “personal”.

“Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo y se está investigando de cualquier delito”, explicó a medios de comunicación desde el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

Rocha Moya tuvo licencia del cargo durante casi cuatro meses luego de que el gobierno de Estados Unidos lo incluyera en una acusación contra doce políticos, funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de tener vínculos con el crimen organizado.

“Cualquier militante de Morena puede ser sujeto a un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuando existan elementos para ello”, precisó más tarde la senadora en su cuenta de X.

“Esto aplica para todas y todos, sin excepciones ni juicios anticipados. Investigar no significa prejuzgar ni declarar culpable a nadie. Precisamente para eso existen procedimientos, reglas y garantías”, finalizó la también fundadora del partido.

Regreso de Rocha Moya unifica rechazo de Morena

La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa no fue bien recibido dentro de las filas de Morena y horas después el gobernador anunció que volvería a solicitar licencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que un servidor público coloque intereses personales por encima del bienestar de la población y advirtió además que los cargos públicos son pasajeros.

Este martes 25 de agosto, Graciela Domínguez, diputada con licencia, fue designada por el Congreso de Sinaloa como la nueva gobernadora interina del estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum se enteró de la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 25 de agosto.

“Ella es una mujer honesta, una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. Vamos a apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y que cierre bien este periodo”, comentó.