‘Quieren regresar al pasado’: Sheinbaum critica reunión de Fox con ‘Alito’ Moreno en el PRI

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza una gira por los estados para dar a conocer los resultados de su segundo año de gobierno. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este sábado a la reunión que tuvo el exmandatario Vicente Fox con el líder del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, en la sede del Partido Revolucionario Institucional el pasado viernes.

Durante un mitin en Colima, como parte de su gira para dar a conocer los resultados de su segundo año de gobierno, la mandataria recordó que los gobiernos anteriores a Morena no se preocupaban por dar una pensión a los adultos mayores.

“Ayer se reunió Fox con ‘Alito’, imagínese, quieren regresar al pasado”, dijo la mandataria ante asistentes en Colima.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reunión de Fox y ‘Alito’?

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la reunión del exmandatario Vicente Fox con el líder priista, Alejandro Moreno, en la sede del partido, pues aseguró que “quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios”.

Luego, enumeró algunas de las acciones que, afirmó, hicieron los expresidentes de México:

“Miguel de la Madrid, inflación tremenda, terminó y hubo un fraude electoral en 1988.

Con ese fraude, ganó Salinas de Gortari, que vendió todas las empresas del Estado a particulares”, aseguró la mandataria.

“Esos periodos son del PRIAN, esos partidos siempre se ayudaron”, dijo Sheinbaum.

Protestas durante mitin de Sheinbaum en Colima

Durante el evento en Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el grupo de personas que protestaba durante su discurso expresaba su desacuerdo con la ampliación del puerto de Manzanillo.

La mandataria señaló que las demandas serían atendidas al finalizar la asamblea, haciendo un llamado al respeto y al diálogo.

“Seguro pertenecen al PRIAN, de infiltrados. Si fuera una demanda legítima, estarían de acuerdo en reunirnos para atender lo que están pidiendo. No vamos a caer en provocaciones”, aseguró.

Sheinbaum defiende iniciativa para prohibir doble nacionalidad a presidentes

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este sábado su iniciativa para prohibir la doble nacionalidad en los candidatos a la presidencia del país.

“Recientemente, envié una iniciativa de cambio en la Constitución. Pienso yo que ningún presidente o presidenta debe tener doble nacionalidad; debe ser solamente mexicana o mexicano”, señaló.

Recalcó que ningún presidente o presidenta debe rendirle cuentas a otro país, por lo que debe quedar claro en la Constitución.

“Cualquier presidenta o presidente no puede tener doble o triple nacionalidad, solamente mexicana, para rendirle cuentas al pueblo de México y a la nación”, subrayó.

Luego hizo una votación a mano alzada con los asistentes a su evento para conocer su opinión.