Pensión Hombres Bienestar CDMX: ¿Qué día de agosto se cierra el registro? Requisitos y lo que debes saber

El programa Pensión Hombres Bienestar se entrega a adultos mayores de la CDMX.

¡Toma nota! Falta poco para que termine el registro de la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria que dio a conocer la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, la fecha límite para la inscripción será hasta el próximo viernes 28 de agosto.

“Recuerda que los registros se realizan únicamente casa por casa por parte de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana”, agrega la convocatoria.

Por esa razón, todavía estás a tiempo de tener listos tus documentos y esperar en tu domicilio para completar el trámite con ayuda del personal.

¿Qué sabemos de la Pensión Hombres Bienestar?

El Programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años es parte de los apoyos que entrega el Gobierno de la Ciudad de México y se trata de una ayuda de tres mil pesos bimestrales.

Los requisitos para tramitar la Pensión Hombres Bienestar en CDMX son los siguientes:

Vivir en la Ciudad de México .

. Tener al momento de la inscripción al programa, de 60 a 64 años.

La preferencia será para el grupo de 63 y 64 años, por lo que después ingresarán al registro los grupos de menor edad hasta llegar a 60 años.

Se trata de un programa similar a la Pensión Mujeres Bienestar que beneficia al grupo de 60 a 65 años tras el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse al programa Pensión Hombres Bienestar?

Para realizar el registro de las personas beneficiarias a este programa social, se solicitará la siguiente documentación:

Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz. Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial. Clave única del registro de población, CURP (solo en caso de no ser visible) Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa, esta será proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.

Será necesario entregar todos estos documentos sin excepción para ser incluido en el programa.

Los documentos originales solo serán para verificar la autenticidad de las fotocopias y por ningún motivo formarán parte del expediente.

“Aquí decimos no al machismo y decimos sí a la solidaridad, al trabajo conjunto y a la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias a ustedes, a los hombres de la Ciudad de México, hoy podemos estar al frente mujeres gobernando la ciudad y el país. Así que, ¡que vivan los hombres de la Ciudad de México!”, exclamó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuando inició el programa.