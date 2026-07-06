¡Prepara la tarjeta! ¿Qué apellidos reciben la Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar esta semana?

La Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar serán depositadas a lo largo de julio.

¿Ya revisaste si te llegó el pago de la Pensión del Bienestar y de Mujeres Bienestar? A partir de esta semana comienzan los depósitos para las y los beneficiarios.

El pago de la pensión para adultos mayores se distribuirá según la inicial de tu primer apellido y en este orden:

Lunes 6 de julio: A.

Martes 7 de julio: B.

Miércoles 8 de julio: C.

Jueves 9 de julio: C.

Viernes 10 de julio: D, E y F.

Toma en cuenta que el pago de la Pensión del Bienestar y del pago de la pensión Mujeres Bienestar será el día que le corresponda a tu apellido; sin embargo, no quiere decir que solo tengas esa fecha para hacer el cobro, sino que el dinero se quedará en tu cuenta para cuando lo necesites.

Otros pagos que serán entregados esta semana son para beneficiarios de la Pensión para personas con discapacidad, el programa de madres trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Dónde puedes cobrar la Pensión del Bienestar sin comisiones?

Las autoridades recomiendan que cobres el pago de la Pensión del Bienestar y de Mujeres Bienestar en las sucursales del Banco del Bienestar.

Estos brindan servicio de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas, y puedes ubicar tu sucursal más cercana vía internet.

Para ello, entra a la página del Banco del Bienestar en este enlace, luego selecciona la entidad en la que vives y da clic en el botón de ‘no soy un robot’.

Una vez terminado el proceso, la página te dará una lista de sucursales del Banco del Bienestar, en la cual podrás buscar el municipio donde vives y hasta una opción para ver en el mapa dónde se ubica, a fin de que sepas cómo llegar.

¿Cuándo cae el pago de Sembrando Vida?

Esta semana también inicia el pago del programa social Sembrando Vida, correspondiente a un apoyo económico de 6 mil 450 pesos.

En ese caso, el pago de Sembrando Vida será para este jueves 9 de julio en todo el país.