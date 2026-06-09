INE se ‘raya’ con nueva credencial para votar; incluye tecnología de última generación

Este lunes 8 de junio, el INE presentó la nueva credencial para votar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el nuevo modelo de credencial para votar, que incluirá nuevos elementos de seguridad y un efecto de impresión tipo arcoiris, informó Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, en conferencia.

Se trata del modelo I, que contiene mecanismos de seguridad física, óptica, digital y criptográfica, y el modelo J para las que que se emitirán en el extranjero.

Algunas tintas utilizadas en la credencial reaccionan ante la exposición a luz ultravioleta o cambios de temperatura, mientras que determinados elementos ópticos únicamente pueden observarse bajo condiciones específicas de iluminación y ángulo de visión.

Destacó la inclusión de elementos de tipo táctil, que es la muestra que le permite a las personas débiles visuales identificar que se trata de su credencial para votar. Así como la generación de una aplicación para la lectura de códigos QR.

Nueva credencial del INE es más incluyente

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, destacó que ahora las personas podrían decidir el sexo que debe aparecer en el plástico: H para Hombre, M para Mujer o NB para personas no binarias o si se autoidentifican como parte de un grupo indígena.

“Fuimos claros cuando aprobamos este acuerdo del Consejo General y, además el expertise del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en que esto no generaba ningún derecho a postularse a ninguna candidatura como acción afirmativa”.

Aclaró que solo son nuevos modelos, pero los anteriores mantienen vigencia.