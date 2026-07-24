Peso ‘analiza’ arancel actualizado de Trump a México: ¿Cómo reacciona el dólar HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 24 de julio.

El peso mexicano se recupera ante el dólar en la sesión de este viernes 24 de julio, mientras los participantes del mercado analizan los aranceles anunciados por Jamieson Greer, representante comercial de EU, a más de 60 países.

La presidenta Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, remarcaron que la tarifa de 10 por ciento aplicada para México no es un nuevo arancel, sino una actualización.

“Se establece para 60 países la sustitución de las disposiciones de una norma denominada 122 por otra que se denomina 301 (...) Respecto a lo que nos aplican, pues es lo mismo que teníamos, solamente que cambia de fundamento, ese 10 por ciento ya lo teníamos para lo que no cumple las disposiciones o reglas de origen del Tratado de Libre Comercio“, comentó Ebrard.

¿Cuándo se aprecia el peso ante el dólar este viernes 24 de julio?

Los datos reportados por Bloomberg indican que el peso se aprecia 0.32 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.46 unidades, 6 centavos menos con respecto al cierre del jueves 23 de julio.

Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group, espera que el tipo de cambio mantenga una volatilidad elevada y un sesgo operativo condicionado tanto por la confirmación de los datos de empleo como por el pulso de la aversión al riesgo global.

“El peso mexicano deberá navegar entre la estabilidad que otorgan los avances en el marco del T-MEC y las presiones externas derivadas del frente energético y comercial”, añadió.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.83 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.66 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.32 por ciento.

Entre las monedas más depreciadas están el dólar taiwanés con 0.30 por ciento; el rand sudafricano con 0.24 por ciento; el dólar canadiense con 0.20 por ciento; el franco suizo con 0.17 por ciento, y la lira turca con 0.17 por ciento.

Con información de Bloomberg