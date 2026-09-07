PAN quiere candidatos ‘limpios’: Propone antidoping para las elecciones 2027

La oposición planteó un examen antidoping para los candidatos a las elecciones 2027 (Foto: CUARTOSCURO.COM)

Los candidatos que se postulen en la elección de 2027 deben presentar antidoping, un examen de control de confianza y someterse a una verificación patrimonial realizada por un ente independiente, propuso la senadora Guadalupe Murguía, del PAN, mediante una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La propuesta, presentada al arranque del periodo ordinario de sesiones, pretende adicionar requisitos para los cargos de diputados y senadores.

Entre esos aparecen la declaración patrimonial, “para acreditar que el candidato vive conforme a lo que dice tener, incluyendo no solo sus propiedades, sino cuentas en el exterior e inversiones, incluso en criptomonedas”.

Esa tendría que pasar también por verificación de un organismo independiente que confirme la congruencia entre lo que los aspirantes declaran y lo que realmente tienen. Adicionalmente, presentar la declaración fiscal.

La panista propone que se presente un examen toxicológico con resultado negativo. Someterse a un examen de control de confianza, mediante la prueba del polígrafo. Además de una declaración de ausencia de conflicto de interés y constancia de no antecedentes penales, así como no ser deudor alimentario.

La senadora comentó que si bien las modificaciones a las leyes electorales deben ser con 90 días de anticipación al ejercicio electoral, la iniciativa también propone “a instituciones y a partidos políticos adoptar un protocolo común, voluntario, rumbó a las elecciones del 2027, que cierre el paso a delincuentes que aspiren a obtener cargos de elección popular”.