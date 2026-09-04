Al estilo Bukele: ¿Qué sabemos de la mega cárcel para narcopolíticos propuesta por el PAN?

El PAN plantea una megaprisión de máxima seguridad en el documento '111 propuestas para México'. (Fotoarte el Financiero).

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa que tiene el objetivo de castigar con hasta 140 años de cárcel a narcopolíticos.

La propuesta del PAN reformaría el Código Penal Federal y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados sentenció que debe haber sanciones claras para los servidores públicos que se vinculen con el narcotráfico e hizo un llamado a Morena para que ya no los proteja.

El panista hizo clara referencia al caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el gobierno de EU por narcotráfico y vínculos con el cártel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“En la iniciativa se verá quieren desprenderse de los vínculos que tienen con el crimen organizado o seguiremos viendo complacencias de Morena y el Gobierno”, dijo Lixa.

La propuesta de los panistas también considera la construcción de una cárcel de máxima seguridad, inspirada en la mega cárcel que opera en El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele.

¿Cómo sería la mega cárcel para narcopolíticos propuesta por el PAN?

La reforma del PAN contempla sanciones de 80 a 140 años de cárcel y multas de 12 mil a 24 mil días. Además, se propone clasificar estos delitos como imprescriptibles, para que siempre se puedan perseguir.

En cuanto a la megaprisión de máxima seguridad, el PAN también la plantea en el documento 111 propuestas para México, donde detalla que la cárcel también será hogar de delincuentes de alta peligrosidad.

Agrega que se busca aislar a quienes más daño generan a la sociedad. “Será un centro con máxima seguridad y tecnología avanzada”, detalla en el documento.

“En los gobiernos de Morena no ha existido una política real de desarticulación de las organizaciones criminales”, destacan en el documento.

Agregan que por ningún motivo puede haber pacto, colusión ni connivencia con el crimen organizado y también planetan la ausencia del Estado.

Así son las megaprisiones de Nayib Bukele en El Salvador

Fue en enero del 2023 cuando Bukele presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la más grande de Latinoamérica.

Ahí recluyen a integrantes de pandillas, a los que se les atribuyen la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

Cuenta con cientos de miles de metros de construcción, cercos electrificados y varios muros de concreto de más de once metros de altura, así como 19 torres de vigilancia.

La cárcel cuenta con varios pabellones que albergarán a 2 mil 500 reos cada uno. Además, está equipada con moderna tecnología de vigilancia, lo que garantiza que nadie puede salir del recinto.

Dentro de penal está de forma permanente una unidad especializada antidisturbios de la policía y fuerzas conjuntas del ejército y la policía son responsables de la seguridad del perímetro.