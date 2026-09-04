Justicia para Helen Ramírez: Familia protesta en Bordo de Xochiaca, Chimalhuacán

Piden justicia por el asesinato de Helen Ramírez en Chimalhuacán, Estado de México.

Familiares de la joven Helen Ramírez, víctima de feminicidio, se reunieron en una manifestación en la avenida Bordo de Xochiaca, en el cruce con Las Torres, en los límites entre Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

La protesta para pedir justicia para Helen Ramírez se concentró este viernes a la altura del puente peatonal que marca la división territorial entre ambos municipios mexiquenses, donde los manifestantes interrumpieron el paso vehicular sobre Bordo de Xochiaca.

Helen Ramírez, quien se dedicaba a la venta de muebles en la colonia Acuitlapilco, en Chimalhuacán, fue asesinada el pasado 24 de agosto.

La madre de la joven, Karina Hernández, afirmó que han entregado información a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual apunta a dos presuntos sujetos quienes serían responsables del asesinato de Helen Ramírez. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de la madre, las autoridades no le han hecho caso, según dijo a La Jornada.

Hernández señaló que la información que proporcionaron a la Fiscalía estatal señalaría a la pareja de Helen y a un empleado de él.

Helen Ramírez habría sido atacada a balazos afuera de su domicilio en Acuitlapilco.

Feminicidios en Chimalhuacán

Desde julio de 2015, once municipios mexiquenses emitieron la Alerta de Violencia de Género, entre ellos Chimalhuacán.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de México informó este año que los asesinatos de mujeres por motivos de género incrementaron en Chimalhuacán y otros municipios.

María de la Luz Estrada, directora de dicho observatorio, apuntó que el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de México no han convocado a reuniones para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género en el Edomex desde 2025, según una entrevista que dio al medio Reforma.

Apenas el 2 de septiembre, el OCNF emitió un comunicado hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pidió a la fiscala Bertha Alcalde Luján que se haga una revisión de cómo son investigados los casos de feminicidio, transfeminicidio e intento de feminicidio en la capital, y recordó que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres “deben traducirse en cambios concretos y verificables dentro de las instituciones responsables de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres”.

Con información de Quadratín, Milenio y La Jornada Estado de México.