Muévete en tu scooter eléctrico sin que te multen: Así puedes obtener tu tarjeta de circulación

Las personas que se mueven en scooter eléctrico por la CDM deberán tramitar su tarjeta de circulación. (Cuartoscuro).

Debido a modificaciones en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se reguló la circulación de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que son las bicicletas y scooters eléctricos.

Estos alcanzan velocidades mayores a 25 kilómetros por hora, tienen un motor con potencia continua nominal de 250 watts y hasta 1.34 caballos de fuerza.

Además, se planetó que estos sistemas de transporte tengan placas, que las personas que los conducen tengan licencia y tarjeta de circulación. La medida también contempla uso obligatorio del casco como medida de seguridad.

Por ello, es importante que tramites estos documentos ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX.

Si no sabes cómo hacerlo, te contamos el trámite de tarjeta de circulación paso a paso para que no te lleves multas o disgustos.

Paso a paso para tener la tarjeta de circulación si conduces scooter eléctrico en CDMX

La Semovi indica que deberás realizar el trámite en línea al ingresar a su sitio web oficial e iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX.

Después sigue esta ruta de navegación: selecciona la opción ‘Alta de Vehículo Eléctrico Personal’; a continuación llena el formulario con tus datos personales e información de tu bicicleta o scooter eléctrico.

Sube los documentos en formato PDF que solicitan:

Identificación oficial con fotografía.

Cromprobante de domicilio.

Comprobante de propiedad. Factura de primera combra del vehículo que vas a registrar.

Debes esperar a que la Semovi valide tu información y generarás una línea de captura para realizar un pago de 355 pesos para la tarjeta de circulación.

Después agenderás una cita para acudir al módulo presencial para recoger tu tarjeta de circulación, placas y Distintivo de Movilidad Eléctrica. La fecha límite para realizar el trámite es hasta el 20 de noviembre.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, dijo que el costo de las placas será de 709 pesos.

En cuanto a la licencia, los conductores que no tengan deberán tramitarla. Quienes actualmente cuenten con licencia tipo A vigente, una vez que expire, podrán actualizarla a A1 (exclusiva para conducir motocicletas) o A2 (autoriza la conducción de motocicletas y vehículos).

¿Cuáles son las multas si no se tramita la tajeta de circulación para scooters y bicicletas eléctricas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtió que comenzó a aplicar sanciones a partir del 1 de septiembre, ya que julio y agosto sirvieron como periodo de adaptación y difusión de la nueva normativa.

Semovi ya realiza operativos con amonestaciones para quienes no portan sus placas ni distintivo.

Mientras que las multas económicas se prevé que inicien a partir del 20 de noviembre, tras haber concluido el periodo de regularización.