Sheinbaum se burla de reunión entre Vicente Fox y ‘Alito’: ‘No les irá muy bien’

La presidenta Sheinbaum se lanzó contra el expresidente Fox a quien calificó como 'traidor a la democracia'.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ‘burló’ de la reunión entre el expresidente, Vicente Fox, y el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno. Además, adelantó que “no les irá muy bien”.

“Ahora, fíjense los cuadros políticos del PAN. Recurren a Fox, el recambio generacional, se fueron para atrás, no tienen para irse para adelante, porque sus jóvenes son quienes tienen la dirigencia del PAN muy involucrados con el cártel inmobiliario y escándalos de corrupción”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 7 de septiembre.

De esta forma, Sheinbaum ironizó que ahora la oposición recurra a Fox debido a que en el PAN está el llamado cártel inmobiliario.

“¿Ahora a quién recurrimos? Recurren a Fox, que Fox es un traidor a la democracia, primero por el desafuero, y por el fraude electoral″, agregó.

Sheinbaum cuestiona a Fox sobre lo que decía del PRI en el 2000

Sheinbaum incluso se burló de que tanto el PRI como el PAN, de acuerdo con algunas encuestas, “ni siquiera llegan a dos dígitos” con rumbo a las elecciones de 2027.

Además, cuestionó la nueva cercanía entre Fox y el PRI luego de lo que decía el expresidente cuando hacía campaña en el 2000.

“Ahora se pone una corbata roja, va a las oficinas del PRI ¡de Alito!, a decir: ‘vamos a salir juntos’, ¡no bueno!, ¡ahí la llevan!, ¡síganle!, van por un buen camino; el camino al regreso a la corrupción y a los privilegios, pero van bien, Fox y Alito juntos, la nueva visión de la política mexicana", expresó.

La presidenta apuntó que eso es lo que ofrecen el PRIAN al pueblo, y que “mientras sigan ofreciendo eso, no les va a ir tan bien que digamos”.

“Aquí hay proyecto de nación, allá es regreso al pasado. Y ese pasado ya lo vivimos y no es lo que quiere el pueblo de México”, puntualizó.

Así fue la reunión entre Fox y el PRI

Alejandro Moreno y Vicente Fox se reunieron en la sede del PRI, desde donde llamaron a sumar esfuerzos y voluntades entre ciudadanos, organizaciones y fuerzas políticas democráticas para construir una alternativa para México.

El líder nacional del PRI recibió al expresidente en el Salón Presidentes para sostener un diálogo con integrantes de Alma de México, organización civil que encabeza en defensa de la democracia.

Ambos dialogaron sobre la situación política que atraviesa México, los desafíos para la democracia, la defensa de las instituciones y las libertades, así como la importancia de fortalecer los contrapesos y la participación ciudadana.

Dicha organización busca que más mexicanos se sumen a participar activamente en la vida pública del país, así como el encuentro con distintos actores políticos y sociales.

El dirigente nacional del PRI reiteró su disposición para mantener el diálogo con organizaciones civiles, ciudadanos y liderazgos políticos comprometidos con la Constitución, las instituciones, las libertades y la democracia.

*Con información de Quadratín