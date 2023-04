AMLO ‘no olvida’: desafuero en su contra, ‘ordenado’ por Fox, cumple 18 años

El 7 de abril de 2005, el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados para defenderse ante el proceso de desafuero en su contra.

“Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México!”, señaló en su discurso, que eventualmente, le sería útil para el resto de su carrera política.

Este 7 de abril, este intento de desafuero, uno de los más populares de la actualidad, cumplió 18 años, y el hoy mandatario federal, no perdió la oportunidad de recordarlo a través de Twitter, dandole ‘un llegue’ a Vicente Fox Quesada, el presidente de México al momento del proceso en 2005.

“El 07 de abril de 2005, los legisladores del PRIAN me desaforaron por órdenes de Fox y con la complicidad de los ministros de la Corte. Los jóvenes que ayer cumplieron 18 años —la mayoría de edad— estaban naciendo; para ellos repito el discurso de esa ocasión”, escribió López Obrador con un link en donde se puede ver el discurso que dio ese día.

“Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. (...) A mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, son algunas de las líneas que da a conocer el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal en el video.

Vicente Fox ‘se arrepiente’ de no haber desaforado a López Obrador

En septiembre de 2022, el expresidente panista, Vicente Fox emitió un comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador que causó, pues, sobre el tema, señaló que se arrepentía de no haber logrado el desafuero con quien sería presidente de México en 2018.

En su cuenta de Twitter, Fox Quesada escribió ‘’Saben a veces me arrepiento de haberlo liberado del ‘desafuero’’',

Esto claramente se refiere al proceso que AMLO vivió en 2005, cuando la Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados juicio de procedencia contra el entonces jefe de Gobierno. La razón, desacato judicial por un predio en Santa Fe.