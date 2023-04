¿AMLO tuvo un paro cardiaco? Estos han sido sus problemas con el corazón

Ana Elizabeth García Vilchis desmintió este miércoles 5 de abril que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sufrido un infarto el fin de semana pasado, como difundieron en redes sociales opositores del actual gobierno.

La mentira señalaba que el mandatario mexicano había sufrido un paro cardíaco en Palacio Nacional y que se le había realizado un cateterismo en un Hospital Militar.

Esto, a pesar de que AMLO no se encontraba en la Ciudad de México, pues realizó una gira de trabajo en el norte del país.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador está al 100. Al terminar la mañera del 31 de marzo, el mandatario inició una gira por Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit”, aseguró García Vilchis frente a AMLO.

¿Qué problemas de salud padece AMLO?

A pesar del bulo informativo del fin de semana, el mismo presidente ha aceptado que está enfermo y que ha sido sometido a cateterismos.

“Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos”, reconoció AMLO en septiembre de 2022, después de que un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelara la lista de padecimientos que sufre el presidente.

“Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado, si acaso la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había riesgo de infarto y me llevaron al hospital, me recomendaron un cateterismo, me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días, en eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo”, relató.

A 20 años del infarto de AMLO

López Obrador sufrió un infarto en diciembre de 2013, el cual fue atendido en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México.

En esa ocasión, AMLO llegó al hospital al filo de las 2:30 de la madrugada registrando un fuerte dolor en el pecho y fue operado a las 3:13 horas.]

El presidente ha dicho que durante esos minutos se resignó a morir, ya que el dolor era muy fuerte.

“Era tanto el dolor que tenía, que llegué a resignarme, porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infartos saben de lo que estoy hablando”, dijo AMLO en agosto de 2022.

“Afortunadamente se abrió un poco la arteria por esa intervención a tiempo, y ya llegó el cardiólogo, el especialista y ya me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron”, recordó.