AMLO vs. Jorge Ramos: Los ‘cruces’ más polémicos entre el periodista y el presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo otro “encontronazo” este jueves con el periodista Jorge Ramos, luego de ser cuestionado por los más de 126 mil homicidios registrados durante su administración, cifra más alta que los contabilizados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El mandatario defendió su estrategia de seguridad y acusó que sus adversarios “quisieran muertos” para poder cuestionar a su gobierno y proyecto de transformación.

“Hemos logrado una disminución en homicidios de -10.6 por ciento. La estrategia ‘abrazos, no balazos’ está dando resultados. Lleva tiempo atender las cusas”, aseguró AMLO, luego de confesar que en algún momento dudó de su plan.

“Hay quienes quieren muertos, mis adversarios. Los que no quieren la transformación quisieran muertos, los deseaban en la pandemia y los desean en seguridad. Desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros”, respondió al periodista Jorge Ramos.

Esta no es la primera vez que el jefe del Ejecutivo y el periodista tienen diferencias, pues en distintas ocasiones, durante la conferencia matutina ambos han hecho polémicos comentarios.

Los ‘encontronazos’ más polémicos entre AMLO y Jorge Ramos

La postura sobre la Cumbre de las Américas

En mayo, AMLO expresó que si Estados Unidos no convocaba a todas las naciones a la Cumbre de las Américas, él no acudiría, y enviaría en su representación a el canciller Marcelo Ebrard.

Ante esto, Jorge Ramos cuestionó la postura del presidente y señaló que cometía un grave error al condicionar su asistencia a un evento tan importante.

El pdte. @lopezobrador_ tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) May 10, 2022

Al día siguiente, el presidente exhibió el comentario del periodista y expresó: “pues no es que no quiera, es que en qué quedamos. ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos, o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos, o no?¿Va a ser nada más el discurso?”.

“Con todo respeto”, AMLO dijo que Jorge Ramos, “desde hace mucho tiempo”, ya escogió su lado.

Homicidios y COVID-19

Al ser cuestionado sobre si aceptaría que su estrategia de seguridad ha sido un fracaso, el presidente respondió que no coincidía con el periodista y que sí se ha avanzando.

En tanto, Ramos comentó que durante la pandemia en México ha habido un total de 229 mil 15 muertes confirmadas por la enfermedad, pero esta cifra podría escalar a 351 mil 376 fallecimientos asociados por COVID, citando datos oficiales de la Secretaría de Salud.

Al cuestionar si el mandatario federal se considera responsable de estos fallecimientos, AMLO dijo que dichas cifras oficiales no son las correctas y mostró otras de la Universidad Johns Hopkins. “Estos son los datos, lo otro es calumnia”, dijo.

"Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos", le dijo Jorge Ramos (@jorgeramosnews) a @lopezobrador_, "no han aumentado, yo te invito a que revisemos las cifras", respondió el presidente de México. pic.twitter.com/sxjkBRFPSp — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 12, 2019

‘Eso sí calienta’

El miércoles 15 de enero de 2020, Jorge Ramos dijo al presidente, durante la mañanera, que en el inicio de su sexenio ocurrieron más asesinatos que en todos los gobiernos anteriores.

“Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar, que iba a haber resultados; sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución”, acusó Ramos.

Ante el comentario, el presidente respondió sonriente con la frase “eso sí calienta” y luego explicó que el país atravesaba por una profunda descomposición a la cual se enfrentaba su gobierno.

“pero te quiero comentar algo sobre esto, ya logramos, en este asunto que es el más delicado, el que más nos ocupa, ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia delictiva”, detalló.

Cifras de homicidios ‘heredadas’

En abril de 2019, Ramos mostró a AMLO datos de su propio Gobierno sobre homicidios dolosos correspondientes a sus primeros tres meses de Gobierno, mientras que el mandatario federal comentó que eran cifras heredadas.