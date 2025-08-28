‘Cártel inmobiliario’, a la pantalla grande

El diputado y vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, continúa con el tema e insiste en que habrá “sorpresas” en las indagatorias del llamado “cártel inmobiliario” del grupo de panistas de la CDMX. Ayer anunció que “nos ha llegado un joven que nos enseñó un documental que está preparando, con un formato de cine, del ‘cártel inmobiliario’”. Explicó que “es un cortometraje con testimonios, con información de empresarios extorsionados, de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez. Por ello le propusimos que si podíamos enseñarlo aquí”. En breve habrá función de estreno en San Lázaro.

Monreal, ¿con ‘pase automático’ al cielo?

En respuesta al cuestionamiento deslizado por la presidenta Claudia Sheinbaum de que “¿cuándo entenderá la gente que una figura de yeso no hace milagros?”, el diputado Ricardo Monreal bromeó y dijo que “yo soy católico desde siempre, yo nací en Plateros, donde se venera al Santo Niño de Atocha, y les digo a todos, los que ahí nacemos tenemos pase automático. Y podemos recomendar uno que otro periodista desviado”. ¿Y tendrán garantizado el perdón?

Prisa por la mudanza en Pino Suárez

Todavía no se enfría el “cadáver” de la Suprema Corte de Norma Piña, y ya están desalojando a sus integrantes, quienes parecen muy indeseables para la ‘4T’. Desde ayer, a cuatro días de que asuman las y los ministros electos por voto popular, ya se empieza a ver mucho movimiento del personal que se integrará al Tribunal Constitucional y de los que se van. Hay cajas por doquier, lo que advierte que la mudanza ya inició, pero lo que llamó más la atención, es que hasta los distintivos con el nombre de los ministros salientes ya se están retirando de todas partes, incluidas sus respectivas oficinas. Ni modo, el lunes llegan los nuevos inquilinos.

La postura de la ¿futura presidenta del Senado?

Habrá que ver si el PRI da su voto para que la morenista Laura Itzel Castillo se convierta en la nueva presidenta del Senado. Esto luego de que la legisladora fustigara a Alejandro Moreno. “Esto no fue un enfrentamiento, fue una agresión, con sus viejas prácticas porriles”, cuestionó la hija de don Heberto Castillo. Y no es que los guindas necesiten los votos tricolores, pues la elección de la presidencia es por dos terceras partes, pero lo más probable es que la eventual gestión de Laura Itzel no será un día de campo con los ánimos tan crispados.

Gutiérrez Müller nunca buscó la rectoría de la BUAP

Al parecer la postulación de Beatriz Gutiérrez Müller a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue más bien la ocurrencia de un estudiante. La Comisión de Auscultación de la institución la estuvo esperando para su entrevista y la escritora no se presentó, y no iba a ir si no era ella quien aspiraba a ese cargo sino que la candidatearon. La postulación, sin embargo, generó expectativa sobre el futuro de la ex ‘no primera dama’, pues luego de que negó su mudanza a España, muchos se preguntan por su paradero.

Líder de ‘La Barredora’, testigo colaborador

En la película El Infierno, de Luis Estrada, hay una escena donde un fiscal general ofrece a narcos unirse al programa de testigos colaboradores “copiado” del modelo estadounidense que está dando buenos resultados. Al final, cuando Beni, uno de los capos, “canta”, lo entrega a los jefes del narco. Esperemos que esto no se replique con Ulises Pinto, El Pinto o El Mamado, identificado como segundo al mando de La Barredora, quien se convirtió en testigo colaborador de la FGR. Después de todo, él tiene información importante sobre Hernán Bermúdez Requena, jefe de la Policía en el gobierno de Adán Augusto López. ¡Aguas ahí!