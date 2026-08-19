Buscan a veterano de Marines de EU desaparecido en Puerto Vallarta

Sammy Daniel Pérez Rojas, de 34 años, fue visto por última vez el 31 de julio en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco se convirtió en el punto de búsqueda de Sammy Daniel Pérez Rojas, un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos cuya familia desconoce su paradero desde el pasado 31 de julio.

Paloma, hermana del hombre, difundió el caso mediante redes sociales y pidió a familiares y conocidos que compartan la información en Jalisco. Explicó que Sammy atraviesa una crisis y requiere atención médica.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que recibió la denuncia correspondiente y que personal de la institución con sede en Puerto Vallarta tiene conocimiento del caso.

¿Cómo identificar a Sammy Pérez Rojas?

El hombre tiene 34 años, mide alrededor de 1.75 metros, es de complexión delgada y tiene cabello castaño oscuro y largo.

Su familia publicó una ficha extraoficial acompañada de tres fotografías para facilitar su identificación.

En el mensaje difundido por sus familiares, su madre solicitó apoyo para encontrarlo y expresó su deseo de que pueda recibir atención y regresar con sus seres queridos.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco cuenta con mecanismos para recibir reportes y realizar acciones de búsqueda. La dependencia señala que no es necesario esperar un periodo determinado para presentar una denuncia por desaparición.

Extranjeros desaparecen en México

Las autoridades de Jalisco han documentado búsquedas de personas extranjeras en Puerto Vallarta.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó sobre un operativo realizado en el municipio para localizar a una persona originaria de Canadá.

La dependencia también ha reportado la localización de personas con denuncias de desaparición iniciadas en otras entidades.

En julio de 2023, informó que ubicó en Puerto Vallarta a un hombre cuyo reporte había sido presentado en Guanajuato.

En el caso de Sammy Pérez Rojas, la investigación permanece abierta mientras familiares solicitan información que permita establecer su paradero.